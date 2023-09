G20 hoan nghênh các sáng kiến hỗ trợ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Các nước G20 đã đạt được kết quả nghiêm túc tại Hội nghị thượng đỉnh của khối này ở New Delhi, mọi vấn đề đều phản ánh lợi ích của các nền kinh tế đang phát triển ở Nam toàn cầu, bà Svetlana Lukash - đại diện của Nga tại G20 cho biết.

"Đã đạt được kết quả trong rất nhiều vấn đề của chương trình nghị sự đa phương, bắt đầu từ cải cách các thể chế tài chính quốc tế, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng về an ninh lương thực, khí hậu và năng lượng" - đặc phái viên Lukash nói với các nhà báo. Bà nói thêm rằng mỗi vấn đề này đều phản ánh lợi ích của "các nền kinh tế mới nổi ở Nam toàn cầu và tương ứng với quan tâm của chúng tôi".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố tin vui chính yếu nhất là đã thống nhất tuyên bố của G20. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ kèm với những kết quả, lời hứa và thỏa thuận cụ thể từ tất cả lãnh đạo các nước G20, bà Lukash lưu ý. Theo tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh G20, các quốc gia sẽ chung sức tăng cường an ninh trên thế giới. Tuyên bố nêu rõ: "Để đạt được điều này, chúng tôi khuyến khích nỗ lực tăng cường hợp tác nghiên cứu về các loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng và chống chịu khí hậu như kê, quinoa, lúa miến và các loại cây trồng truyền thống khác bao gồm gạo, lúa mì và ngô".

Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi (Ấn Độ). Ảnh: AFP

Cũng theo tuyên bố, các quốc gia G20 đã đạt được tuyên bố cuối cùng sau Hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi, qua đó thừa nhận sự thiếu đồng thuận giữa các nền kinh tế hàng đầu thế giới liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Văn bản cuối cùng của tuyên bố khẳng định các nước thành viên G20 “nhấn mạnh nỗi thống khổ của con người và những tác động tiêu cực gia tăng của cuộc chiến ở Ukraine liên quan đến an ninh lương thực và an ninh năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng, ổn định tài chính vĩ mô, lạm phát và tăng trưởng”. Tuyên bố cho biết thêm, các nước đang phát triển, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, là những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất do xung đột. Tuy nhiên, tài liệu nhấn mạnh rằng “có những quan điểm và đánh giá khác nhau về tình hình” liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.

Các nhà lãnh đạo G20 cam kết “đoàn kết” trong việc giải quyết tác động của cuộc khủng hoảng đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố cho hay G20 sẽ "hoan nghênh tất cả các sáng kiến ​​có liên quan và mang tính xây dựng nhằm hỗ trợ một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine", qua đó duy trì các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng tuyên bố chung của Nhóm G20 sau Hội nghị thượng đỉnh tại New Delhi, Ấn Độ, là “không có gì đáng tự hào”, chỉ trích việc văn kiện này không trực tiếp nhắc đến Nga. Trong một bài đăng trên Facebook, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết: “Rõ ràng sự tham gia của Ukraine (trong cuộc họp G20) sẽ cho phép những người tham gia hiểu rõ hơn về tình hình”.

G20 đã thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh rằng "tất cả các quốc gia" nên "kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào", nhưng không trực tiếp nêu tên Nga. Tuyên bố năm nay không giống như tuyên bố của G20 ở Bali năm ngoái trích dẫn một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án "bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất hành động gây hấn của Liên bang Nga chống lại Ukraine"./.

