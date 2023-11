Gạ người già mua thuốc Đông y, khám bệnh miễn phí rồi chiếm đoạt tiền tỷ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 22/11, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối với 10 bị can: Nguyễn Văn Tâm (SN 1999), Nguyễn Văn Quang (SN 2004), Ngô Đức Nghĩa (SN 2001), Ngô Việt Hoàng (SN 2002), Bùi Mạnh Hùng (SN 2002), Ngô Anh Đức (SN 2005), Nguyễn Xuân Bách (SN 2000), Bùi Văn Thuận (SN 1999) cùng có HKTT ở Yên Nhân, Ý Yên, Nam Định; Trịnh Việt Hoàng (SN 2001), HKTT Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định và Nguyễn Như Tâm (SN 1999), HKTT Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của bà Trần Thị D tố giác về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo với hình thức gọi điện mời mua thuốc Đông y, tham gia Chương trình hỗ trợ chi phí khám sức khỏe miễn phí và lừa đảo, chiếm đoạt của bà gần 1,2 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ ngay tại phòng trọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức điều tra và xác định được nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà D do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu. Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên ngay tại căn hộ chúng thuê trọ và làm trụ sở lừa đảo.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tâm khai nhận, đã thuê nhóm nhân viên nói trên tham gia đường dây lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Văn Quang được giao quản lý tài khoản ngân hàng mang tên Quang để nhận tiền lừa đảo.

Để chuẩn bị cho kế hoạch lừa đảo của mình, đối tượng Nguyễn Văn Tâm đã mua các loại thực phẩm chức năng có hỗ trợ về xương khớp và mất ngủ với giá 30 nghìn đồng/hộp và mua các loại điện thoại giá rẻ cùng nhiều sim rác điện thoại không chính chủ, giao cho các nhân viên làm phương tiện liên lạc, gọi điện mời chào khách hàng.

Đặc biệt, Tâm đã mua thông tin y tế và số điện thoại của các bệnh nhân mắc bệnh xương khớp, mất ngủ (gồm tên, tuổi, địa chỉ, loại thuốc xương khớp, mất ngủ đã mua; số tiền khách đã bỏ ra để mua thuốc….) với giá 1 nghìn đồng cho 1 số điện thoại. Sau đó, Tâm giao cho nhóm nhân viên trực tiếp gọi điện mời chào mua thuốc Đông y, thực phẩm chức năng điều trị xương khớp, mất ngủ và mời tham gia "Chương trình Nhà nước hỗ trợ chi trả 80% chi phí thuốc điều trị và tặng thẻ khám, chữa bệnh miễn phí" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hàng trăm hộp thuốc Đông y, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được nhóm lừa đảo thu gom tập kết tại phòng trọ để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để "câu" được nhiều khách, Nguyễn Văn Tâm đã cho chạy quảng cáo các loại sản phẩm thuốc Đông y trên mạng xã hội và giao cho mỗi nhân viên từ 50-100 thông tin y tế và số điện thoại của các bệnh nhân xương khớp, mất ngủ để gọi điện mời chào. Đa số những khách hàng này đều là những người già, mắc bệnh mãn tính xương khớp, mất ngủ lâu năm.

Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, chúng giả danh là bác sĩ, thanh tra y tế, đánh vào tâm lý sợ đau ốm, yếu mệt của người già để mời mua thuốc đông y, thực phẩm chức năng và mời tham gia Chương trình “Những người uống thuốc Đông y lâu năm sẽ được Nhà nước chi trả 80% số tiền mua thuốc và được tặng 1 thẻ khám, chữa bệnh miễn phí của các bệnh viện Trung ương”. Chương trình này do bọn chúng tự nghĩ ra.

Nhóm đối tượng còn ngon ngọt dụ dỗ các nạn nhân: "Nếu đồng ý tham gia chương trình thì sẽ được làm hồ sơ hỗ trợ thăm khám bệnh và gửi thuốc chữa bệnh xương khớp, mất ngủ đến tận nhà. 10 ngày sau, Hiệp hội Thanh tra y tế sẽ về thăm khám và chi trả 80% số tiền khám và thuốc điều trị như đã hứa". Để tham gia chương trình, chúng yêu cầu mỗi bị hại phải đóng tiền tạm ứng làm hồ sơ từ 1 – 3 triệu đồng. Sau khi bị hại đồng ý tham gia, Nguyễn Văn Quang sẽ đóng gói bưu phẩm gồm thuốc chữa bệnh xương khớp, thẻ bảo hành giả ghi tên khách hàng bên trên có đóng dấu gửi cho bị hại thông qua dịch vụ COD (thu tiền hộ) của một Công ty dịch vụ bưu điện chuyển phát hàng hóa và nhân viên chuyển phát có trách nhiệm thu hộ từ 1 – 3 triệu đồng của bị hại.

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt giữ phục vụ điều tra.

Để khích lệ tinh thần các nhân viên, Nguyễn Văn Tâm thống nhất, nếu lừa đảo được khách số tiền dưới 100 triệu đồng thì nhân viên sẽ được chia 20% số tiền lừa đảo. Nếu lừa đảo được trên 100 triệu đồng thì nhân viên sẽ được hưởng 30%. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng lừa đảo do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt trên 1,3 tỷ đồng của các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm cũng làm rõ, ngoài lừa đảo với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng còn tiếp tục gọi điện lừa đảo các nạn nhân về việc “làm sổ thăm khám định kỳ, được cấp phát thuốc miễn phí, mỗi tháng Nhà nước hỗ trợ 2,8 triệu đồng trong vòng 5 năm”. Ngoài ra, bản thân đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tâm còn giả danh giám đốc ngân hàng có số tài khoản các nạn nhân đã chuyển tiền để yêu cầu đóng tiền VAT và nại ra nhiều lý do để yêu cầu các nạn nhân tiếp tục chuyển tiền cho đến khi không còn khả năng đóng tiền hoặc phát hiện bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.