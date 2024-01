Gam màu sáng giải ngân đầu tư công năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhiều đơn vị cán mốc giải ngân trên 90%

Ngay từ đầu năm, Nghệ An đặt ra mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công cuối năm đạt trên 95%. Để đạt được mốc giải ngân khá cao này, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân, khó khăn vướng mắc của các địa phương, cơ quan, đơn vị để hỗ trợ tháo gỡ. Đến cuối tháng 12/2023, trước “thềm” kết thúc năm tài chính giải ngân vốn đầu tư công vào đầu tháng 1/2024, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã vượt mốc chỉ tiêu đề ra.

Thi công đường ven biển đoạn qua Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Đại diện Ban Quản lý dự án Sở Giao thông Vận tải cho biết, từ đầu năm được giao 3 mảng dự án lớn, trong đó có nhiều công trình khởi công mới, như dự án xây dựng 8 bệnh viện tuyến tỉnh và huyện với tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng; 28 cơ sở y tế tổng mức đầu tư 237 tỷ đồng, tổng kinh phí đầu tư là 478 tỷ đồng...

Sau khi được giao vốn vào ngày 17/3/203, Ban Quản lý dự án đã bắt tay vào cuộc, cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai với tinh thần hoàn thành mục tiêu giải ngân cuối năm Chính phủ giao.

Đại diện Ban Quản lý dự án cũng cho biết, đến giữa năm 2023, các thủ tục hồ sơ giải ngân đã thẩm định xong, trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng đã có sự hỗ trợ đắc lực, giải quyết tiến độ hồ sơ nhanh, hiệu quả. Ngoài các dự án do Ban thực hiện, Ban còn quản lý hơn 200 dự án đầu tư xây dựng khác trên địa bàn toàn tỉnh. Vì thế, những vướng mắc chung đều được nhìn nhận và tham mưu, hỗ trợ địa phương, đơn vị tháo gỡ nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân Chính phủ giao.

Đến ngày 20/12/2023, theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiều dự án Ban Quản lý dự án Sở GTVT phụ trách và các đơn vị, địa phương khác đã đạt và vượt mốc giải ngân trên 90% như Bệnh viện Y học cổ truyền đã giải ngân 100%, Công an tỉnh 100%, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An 99,16%, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An 98,77%, Sở Tài nguyên và Môi Trường 94,14%.

Có 15 cơ quan, đơn vị có kế hoạch vốn nhỏ dưới 10 tỷ đồng cũng đã giải ngân trên 90%. Đối với 2 dự án trọng điểm, liên vùng gồm Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 đã giải ngân 680,2 tỷ đồng, đạt 81,96%; Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) đã giải ngân 90,9 tỷ đồng, đạt 33,7%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ triển khai các dự án hạ tầng tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Ngoài ra, có 26 cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã cơ bản tiến đến mốc giải ngân trên 80%, dự tính đến tháng 1/2024 sẽ hoàn thành, như: Hưng Nguyên (92,16%), Nam Đàn (90,56%), Thanh Chương (90,5%), Đô Lương (88,22%), TX Hoàng Mai (86,78%), Diễn Châu (82,14%).

Các đơn vị chủ đầu tư ngoài huyện như Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ đã giải ngân 83,68%, Sở Giao thông Vận tải đã giải ngân 81%. Có 16 cơ quan, đơn vị giải ngân từ 65,05% đến 85%.

Phấn đấu giải ngân tối thiểu trên 95%

Mục tiêu và cũng là nhiệm vụ UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải đạt đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tối thiểu trên 95%. Đây cũng là yêu cầu vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ký ban hành tại Công văn 11173/UBND-KT ngày 28/12/2023 về việc đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Việc đôn đốc, kiểm tra và hỗ trợ các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công được UBND tỉnh, Tổ công tác giải ngân đầu tư công thực hiện thường xuyên và nắm tình hình cụ thể 10 ngày một lần qua báo cáo tiến độ của cơ sở.

Tính đến nay, tổng vốn đầu tư công tập trung toàn tỉnh đã giải ngân 4.653,4 tỷ đồng, đạt 65,05% kế hoạch, tăng 4,94% (353,1 tỷ đồng) so với ngày 10/12/2023. Trong đó, kế hoạch đầu tư công tập trung năm 2023 đã giải ngân 3.636 tỷ đồng, đạt 65,12%.

Thi công đường giao thông qua trung tâm xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giải ngân 312,387 tỷ đồng, đạt 90,76%; Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 228,352 tỷ đồng, đạt 36,12%. Thấp nhất vẫn là Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giải ngân 9,779 tỷ đồng, đạt 4,78%.

Đối với nguồn ngân sách địa phương, đã giải ngân 1.219,2 tỷ đồng, đạt 75,13%. Trong đó, một số nguồn giải ngân đạt cao như nguồn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí tính điểm đã giải ngân 1.037,6 tỷ đồng, đạt 77,32%; nguồn thu sử dụng đất đã giải ngân 155,6 tỷ đồng, đạt 61% và nguồn thu xổ số kiến thiết đã giải ngân 25,9 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

Nhiều dự án đầu tư xây dựng tại huyện Đô Lương giải ngân trên 90%. Ảnh tư liệu

Cũng theo thống kê của UBND tỉnh, ngoài những đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao trên 80 - 90%, để đạt mục tiêu tối thiểu trên 95%, những cơ quan, đơn vị giải ngân chậm cần phải gấp rút hoàn thành tiến độ.

Ví như hiện nay vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó có 2 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân (0%) là Trường Cao đẳng Việt - Đức (25,021 tỷ đồng), Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (10,04 tỷ đồng). 24 cơ quan, đơn vị đã thực hiện giải ngân, song tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh (dưới 65%) như : Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, TP. Vinh, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu...