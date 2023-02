Gắn kết người Nghệ An trong và ngoài tỉnh để xây dựng quê hương

Câu nói vị thi sĩ được ví là “nhà thông thái phương Đông trong văn học” đã khẳng định mạnh mẽ sợi dây liên kết giữa quê hương và con người, dù có bị cách trở bởi địa lý. Đó chính xác là không khí, tình cảm nồng ấm, sâu lắng mà chúng tôi cảm nhận được ở các cuộc gặp mặt đồng hương Nghệ An đang sinh sống ở các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

LẮNG SÂU TÌNH NGƯỜI NGHỆ

Một sáng tháng 2, giữa Hà Nội se se lạnh, trong hội trường của Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng nồng ấm lên tình quê xứ Nghệ. Nhiều đồng hương Nghệ An từ nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đến những doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt và cả những bạn trẻ hồ hởi có mặt để tham dự sự kiện hướng về quê hương có ý nghĩa sâu sắc.

Đó là Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt các doanh nhân là người Nghệ An để vận động đầu tư phát triển quê hương và hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Còn nhớ hôm 4/2, ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nay là Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội về thành phố Vinh dự Lễ phát động Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 và thay mặt Hội đăng ký hỗ trợ 10 tỷ đồng, tương đương 200 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng). Từ bấy đến đến hôm tổ chức sự kiện “3 trong 1” này ở Hà Nội là ngày 18/2, tức là chỉ vỏn vẹn 2 tuần, ông cùng các vị trong Ban liên lạc hội hoàn thành một khối lượng công việc đồ sộ để tổ chức chương trình tại Thủ đô.

Nói Chương trình gặp mặt các doanh nhân là người Nghệ An ở Hà Nội là sự kiện "3 trong 1" là bởi, cùng với vận động đầu tư phát triển quê hương và hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, Ban Liên lạc Hội đồng người Nghệ An ở Hà Nội còn kêu gọi tài trợ để tổ chức Đêm nhạc tôn vinh 5 nhạc sĩ người Nghệ An đã khuất gồm: Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ, An Thuyên, Hồng Đăng. Theo ông Lê Doãn Hợp, việc tổ chức đêm nhạc là việc làm thiết thực để tôn vinh các nhà văn hóa của Nghệ An.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Doãn Hợp hồ hởi chia sẻ: Doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ An ở Hà Nội rất nhiều. Hội đã lập được danh sách tất cả, có đầy đủ họ tên, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ, điện thoại để từ đây làm công việc kết nối.

Vị lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An ở Hà Nội nói: Ông rất hoan nghênh chủ trương của tỉnh kêu gọi nhân dân trong tỉnh, doanh nghiệp, đồng hương ngoài tỉnh ủng hộ chủ trương vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kêu gọi doanh nghiệp trở về kêu gọi đầu tư cho Nghệ An.

“Tôi coi hai việc này là một, tức là đầu tư để phát triển giúp Nghệ An làm giàu và hỗ trợ Nghệ An xóa nhà dột nát cho hộ nghèo. Đó là hai chủ trương rất đúng đắn, trách nhiệm và trí tuệ, làm cho người Nghệ An trong tỉnh và ngoài tỉnh kết nối với nhau, tạo nên sức mạnh chung để phát triển quê hương”.

Chứng kiến những người con quê hương Nghệ An tại Hà Nội ánh lên niềm vui sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thông tin về kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh; rồi những giây phút cả khán phòng như lắng lại xem những thước phim về nhiều mảnh đời còn trong cơn bĩ cực, đến một căn nhà nhỏ vững chãi, kiên cố dẫu khiêm tốn thôi cũng là ước mơ xa vời, tôi mới thấm hơn tình quê, tình người sâu lắng trong mỗi “Nghệ nhân”.

Mỗi người rời quê hương vì những lý do khác nhau song những cách trở về địa lý và thời gian vẫn không xóa nhòa sợi dây liên kết mạnh mẽ, bền chặt; không thể tách rời trong tâm hồn, tình cảm, lý trí của mỗi người với quê hương “đọng bao thuở vui sầu”.

Hẳn vì vậy mà có gần 80 doanh nhân, doanh nghiệp người Nghệ An có mặt tại chương trình, chốc chốc lại có người đến đăng ký với Ban tổ chức ủng hộ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà. Hơn 33 tỷ đồng được cam kết ủng hộ, có những doanh nhân đã tham gia ủng hộ tại chương trình tổ chức ở Nghệ An, lại tiếp tục phát tâm ủng hộ thêm trong chương trình ở Hà Nội.

Rồi đây, tấm lòng của những doanh nhân, doanh nghiệp của người Nghệ An lập nghiệp ở Thủ đô sẽ được phân bổ đến tay những hộ nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Hơn 600 căn nhà được hỗ trợ sẽ có thêm 600 hộ gia đình có một mái ấm vững chãi, để “an cư lạc nghiệp”, không còn thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão về…

Nói như vị Chủ tịch Hội đồng hương, doanh nhân là những tinh hoa của Nghệ An ở Hà Nội: Chúng ta cần tập hợp tất cả những tinh hoa này, không chỉ là vật chất mà cả tinh thần, kinh nghiệm, chất xám, vốn liếng để trở về góp sức đưa quê hương phát triển.

“Người Nghệ An trong tỉnh đoàn kết và nỗ lực cao hơn, biết gắn kết ở các bộ, ngành Trung ương và biết khai thác chất xám của con em ngoài tỉnh thì Nghệ An sẽ đi lên bền vững muôn đời”, ông Lê Doãn Hợp chia sẻ với phóng viên và cho rằng, đây là việc làm rất thiết thực, rất cần thiết, rất trí tuệ trong thời đại ngày nay cho quê hương và Hội đang tích cực để có thể làm tốt hơn nữa vai trò kết nối này.

"LÒNG ĐẤT RẤT GIÀU, MẶT ĐẤT CỨ NGHÈO SAO?"

Trong câu chuyện của mình, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng một người con Nghi Lộc đã vượt khó mà đi lên, thành đạt, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới luôn canh cánh về quê hương.

Nhìn lại sự nghiệp thành công của mình, vị doanh nhân tự hào chia sẻ rằng có 20 năm gắn bó với quê hương trên những công trình xây dựng từ cầu đường, đến những công trình hạ tầng khác, đặc biệt là ở miền Tây Nghệ An.

Nhắc về xứ Nghệ, nhiều lần, ông chia sẻ rất thiết tha “làm được cái gì cho quê hương thì chúng tôi làm hết sức mình”. Song vẫn còn đó những đau đáu, trăn trở từ góc độ một doanh nhân giàu kinh nghiệm thương trường.

“Lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?”, ông dẫn lại lời thơ trên của nhà thơ Nguyễn Duy trong cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi bên lề chương trình, bởi Anh hùng Lao động Nguyễn Đăng Giáp cho rằng, không lý gì với một tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, có đầy đủ tài nguyên rừng, biển lại tụt lại phía sau.

Cái chính là tỉnh nhà cần có thêm tư duy mở, đột phá hơn về thể chế để thức dậy được tất cả các tiềm năng. Ông cũng nói rằng, người dân bao gồm người trong tỉnh và cả người con ở xa phải có trách nhiệm hướng về xây dựng quê hương.

Không chỉ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, nhiều doanh nhân đã bộc bạch tình cảm sâu nặng và quyết tâm đồng hành với quê hương, không chỉ đơn thuần thông qua các chương trình an sinh xã hội, mà còn là các dự án, công trình đầu tư cụ thể, cũng như kết nối các doanh nhân trong và ngoài nước về với Nghệ An.

Trước những tình cảm, tấm lòng và cả sự trăn trở, đau đáu đối với quê hương của các doanh nhân, trí thức người Nghệ An ở Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã cam kết và khẳng định, tỉnh đang quyết tâm thay đổi mạnh mẽ.

Tri ân các tấm lòng vàng của doanh nhân, doanh nghiệp và đồng hương người Nghệ An ở Hà Nội dành cho quê hương, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các nhà đầu tư tại Thủ đô Hà Nội, các doanh nhân con em Nghệ An trở về và đầu tư phát triển tại tỉnh, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tỉnh tha thiết mời gọi và cam kết sẽ sát cánh, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể, dành nguồn lực tương xứng để đáp lại niềm tin của các doanh nhân trở về./.