Giá dứa tăng cao, thương lái Nghệ An phải ‘cọc’ để đặt hàng

(Baonghean.vn) - Nông dân vùng trồng dứa Nghệ An đang bước vào chính vụ thu hoạch. Dứa được mùa, được giá, nông dân phấn khởi chăm sóc, đầu tư thâm canh…

Hiện các đồi dứa ở Quỳnh Lưu đang chín rộ. Ảnh: T.P

Dứa đầu vụ được mùa được giá

Trên cánh đồng dứa bạt ngàn ở xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu), nông dân đang hối hả thu hái để kịp cân hàng cho thương lái. Trên những trục đường chính, xe tải nối đuôi nhau chờ “ăn hàng”.

Vừa thúc giục nhân công nhanh tay, nhìn những trái dứa to, căng mọng được xếp vào gùi, ông Nguyễn Văn Minh, một hộ dân trồng dứa ở xóm Tân Thắng phấn khởi: “Năm nay, dứa được mùa, được giá. Nếu mức giá 7.000 – 8.000 đồng/kg giữ vững đến hết năm thì tính ra, mỗi ha cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng”.

Tân Thắng được coi là “vựa dứa” của Nghệ An khi diện tích trồng lên đến gần 850ha, trong đó, hiện có 640ha đang cho thu hoạch. Năm nay, dứa đạt năng suất cao, quả to, đẹp và giá bán cao gấp rưỡi thời điểm này năm ngoái.

Dứa được thương lái thu mua tận ruộng. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Văn Cấp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng cho biết: “Dứa là cây trồng chủ lực của địa phương, mỗi ha cho năng suất khoảng 40 tấn, sản lượng toàn xã ước đạt gần 26.000 tấn, đem lại nguồn thu không nhỏ cho bà con. Dứa có thời gian sinh trưởng, phát triển 13-15 tháng thì cho thu hoạch. Vì thế bà con thường luân phiên gối vụ để có dứa thu hoạch quanh năm. Nhờ trồng dứa, nhiều hộ dân đã trở nên khá giả”.

Sau gần 1 buổi tất bật thu hoạch, vận chuyển dứa lên xe, tranh thủ phút nghỉ ngơi, anh Phạm Văn Ninh ở thôn 2, xã Quỳnh Thắng cho biết, từ giữa năm 2023 đến nay, giá dứa duy trì ở mức cao. Đặc biệt, nay là chính vụ thu hoạch nhưng giá dứa vẫn “neo” mức cao, 7.500-8.000 đồng/kg (cao hơn năm ngoái gần 3.000 đồng/kg).

Nhiều thương lái đặt cọc từ trước để có nguồn cung. Ảnh: T.P

Dứa thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua hết đến đấy, thậm chí, còn phải cọc tiền trước mới mua được hàng. “Có những năm giá dứa chạm đáy, thua lỗ lại khó bán thì hai năm nay, giá dứa tăng cao, ổn định. 2ha dứa, thương lái cọc tiền từ khi dứa bắt đầu chín bói. Giá cao, dễ tiêu thụ nên nông dân hết sức phấn khởi”, anh Ninh cho biết.

Theo anh Ninh, chính vụ dứa là từ tháng 2 đến tháng 6. Thay vì thu hoạch ồ ạt cả 2,6ha dứa trong vòng 1 năm, bằng kinh nghiệm trồng trọt, anh đã áp dụng kỹ thuật "ép" dứa, phân chia diện tích để cây cho thu hoạch rải đều ở nhiều thời điểm. Mỗi quả dứa chính vụ đạt trọng lượng khoảng 1-1,2kg, trái vụ 0,8-1,0kg, năng suất không bằng nhưng được giá, luôn trong tình trạng khan hiếm, cháy hàng.

Dứa được mùa, năng suất cao, giá bán cao. Ảnh: T.P

Nhiều người có thu nhập từ dứa

Nguyên nhân khiến giá dứa chính vụ tăng cao là do mới bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Ngoài ra, do những năm trước, giá dứa quả thấp, nông dân giảm diện tích trồng khiến vụ này sản lượng dứa giảm, nguồn cung khan hiếm. Do đó, các thương lái phải đặt cọc, thỏa thuận với các hộ trồng dứa từ khi cây ra hoa để đến vụ thu hoạch có cung cấp cho bạn hàng.

“Các năm trước, giá dứa thấp, đến lúc thu hoạch mới đánh xe đi thu mua, chọn đồi nào ưng ý, đẹp mã, chất lượng tốt thì mua. Cân hàng, bốc lên xe rồi mới tính tiền. Còn như vụ này thì phải liên hệ với chủ đồi từ trước, cọc tiền mới có dứa để mua, để cung ứng cho khách. Dứa đắt, bán chạy thì không những nông dân hưởng lợi mà chúng tôi cũng phấn khởi vì chạy hàng, có tiền lãi”, chị Nguyễn Thị Liên, một thương lái chuyên thu mua dứa cho biết.

Lao động địa phương có việc làm và thu nhập từ thu hoạch dứa. Ảnh: T.P

Những đồi dứa vào mùa thu hoạch, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Theo đó, lao động bẻ dứa (thường là nữ) được trả công 250.000-300.000 đồng/ngày; lao động nam thường đảm nhận việc bốc vác, vận chuyển dứa nếu chăm chỉ có thể kiếm được 500.000-700.000 đồng/ngày.

Dứa được mùa, được giá, người dân yên tâm bám đồi sản xuất, vừa thu hái vừa tái đầu tư cho cây dứa. Ngoài tuyển chọn giống tốt, cải tạo và trẻ hóa vườn dứa, người dân đã biết cách xử lý cho trái rải vụ để có sản phẩm thu hoạch quanh năm...

“Giá dứa cao, ổn định nên người dân đã mạnh dạn chọn giống tốt, năng suất cao thay thế những diện tích dứa lâu năm. Đồng thời, đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, áp dụng kỹ thuật chăm sóc dứa để đạt năng suất và chất lượng tốt nhất.

Gần đây, người dân đã biết áp dụng kỹ thuật mới vào canh tác dứa. Ảnh: T.P

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu chính quyền xã thành lập các tổ hợp tác, kết nối, liên kết với thương lái tạo đầu ra ổn định cho dứa quả”, ông Hồ Huy Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Thắng cho biết.