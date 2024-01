Google ra mắt tính năng tìm kiếm mới bằng cử chỉ cho người dùng Android

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo công bố của gã khổng lồ tìm kiếm Google, công ty sẽ ra mắt tính năng “Circle to Search” từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại thông minh Android cao cấp, cho phép người dùng trên toàn cầu dùng cử chỉ để tìm kiếm thông tin nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.

Ảnh minh họa

Google đã mở ra một kỷ nguyên mới với tính năng “Circle to Search”, tính năng tìm kiếm bằng cử chỉ trên điện thoại Android. Chỉ cần khoanh tròn, bôi đậm, vẽ nguệch ngoạc hoặc chạm, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trong bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại. Google đang hướng đến việc nâng cao tính tự nhiên và dễ tiếp cận của việc tìm kiếm, bắt đầu với một số điện thoại Android cao cấp.

Trước đây, khi Google bắt đầu vươn xa khỏi cách tìm kiếm văn bản truyền thống, ông lớn công nghệ này đã cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng giọng nói, tìm ra tên bài hát bằng cách ngân nga lời bài hát và khám phá thế giới hình ảnh với tính năng ống kính Lens. Nói một cách đơn giản, với mỗi bước đột phá công nghệ, Google đã tiến gần hơn đến khát vọng cho phép người dùng tìm kiếm dễ dàng, thích ứng với sở thích của họ bất kể bối cảnh nào.

Google sẽ cho phép người dùng điện thoại thông minh Android trên toàn thế giới tìm kiếm nội dung bên trong các ứng dụng khác mà không cần thoát khỏi ứng dụng. Động thái này nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công cụ tìm kiếm và tăng cường sự gắn kết cho các nhà phát triển ứng dụng.

Gã khổng lồ công nghệ Google của Mỹ tuyên bố vào ngày 18/1 vừa qua rằng, tính năng “Circle to Search” mới của họ sẽ được triển khai dần dần từ ngày 31/1 tới trên một số điện thoại Android cao cấp. Tính năng này cho phép người dùng chọn văn bản, hình ảnh hoặc video trong bất kỳ ứng dụng nào khác và Google sẽ tìm kiếm chúng ngay trong ứng dụng đó.

Cụ thể, người dùng có thể tìm kiếm chi tiết về trang phục của người sáng tạo nội dung trong video bằng cách khoanh tròn hoặc chạm vào các món đồ, sau khi kích hoạt tính năng “Circle to Search” bằng cách nhấn giữ nút Home hoặc thanh điều hướng trên điện thoại Android.

Đây là một bước đi mới của Google nhằm tăng cường khả năng tìm kiếm và thu hút người dùng của mình ngay cả khi họ đang sử dụng các ứng dụng khác. Nó cũng mở ra cơ hội mới cho các nhà phát triển ứng dụng, vì thông tin và nội dung của họ có thể được tìm kiếm dễ dàng hơn, góp phần tăng tương tác và doanh thu.

Tính năng này sẽ cho phép truy cập thông tin nhanh chóng mà không cần thoát khỏi ứng dụng, tiềm năng thúc đẩy sự tương tác cho cả ứng dụng và nội dung được hiển thị trong đó.

Các buổi thử nghiệm ban đầu cho thấy người dùng thường quay lại ứng dụng họ đang sử dụng sau khi kích hoạt tính năng “Circle to Search”, theo Google.

Google không tiết lộ thời điểm chức năng này sẽ có sẵn trên iPhone, chỉ cho biết hãng “mong muốn mang khả năng mạnh mẽ mới này đến với nhiều người hơn theo thời gian”.

Các điện thoại Android sẽ có tính năng mới này bao gồm dòng Galaxy S24 Series mới của Samsung Electronics và Pixel 8, Pixel 8 Pro của Google.

Theo báo cáo thu nhập được công bố vào tháng 10 vừa qua, trong 3 tháng tính đến ngày 30 tháng 9 năm ngoái, Alphabet, công ty mẹ của Google đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân là do “tăng trưởng đáng kể” trong mảng tìm kiếm và YouTube. Doanh thu quảng cáo tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 59,6 tỷ USD.

Tính năng “Circle to Search” sẽ hoạt động như thế nào trên Android?

Hãy tưởng tượng chiếc điện thoại của bạn như một cánh cổng đến nguồn thông tin vô tận, cho dù bạn đang theo đuổi đam mê, giải quyết vấn đề, mua sắm, học tập hay chỉ đơn giản tìm kiếm một khoảng khắc vui vẻ. Khi bạn đang say sưa khám phá điều gì đó, việc phải liên tục chuyển đổi giữa các ứng dụng để thu thập thêm thông tin có thể khiến dòng suy nghĩ bị gián đoạn.

“Circle to Search”, tính năng mới của Google, ra đời để giải quyết chính vấn đề này. Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm thông tin ngay trong bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại Android của mình mà không cần rời khỏi ứng dụng đó. Hãy nghĩ đến nó như một vòng tròn ma thuật cho phép bạn khám phá thế giới chỉ bằng những cử chỉ đơn giản.

Chẳng hạn, bạn băn khoăn về một vài món đồ mà người sáng tạo nội dung đang đeo trong các video đang xem, nhưng họ lại không gắn thẻ thương hiệu? Chỉ cần nhấn giữ nút Home hoặc thanh điều hướng trên điện thoại Android của bạn để kích hoạt tính năng tìm kiếm “Circle to Search”. Từ đó, bạn có thể chọn bất kỳ mục nào bạn thấy bằng cử chỉ ưa thích của mình như khoanh tròn chiếc kính râm của họ để nhanh chóng tìm thấy các lựa chọn tương tự, có thể mua sắm từ các nhà bán lẻ trên web. Bạn cũng có thể vẽ nguệch ngoạc chiếc túi và chạm vào đôi giày để tìm kiếm chúng, tất cả đều không cần rời khỏi ứng dụng đang xem. Khi đã xong, chỉ cần vuốt màn hình và bạn sẽ ngay lập tức quay lại nơi ban đầu.

Với tính năng đa tìm kiếm (multi-search) và những cải tiến trí tuệ nhân tạo mới nhất của Google, giờ đây bạn có thể tìm kiếm bằng cả văn bản và hình ảnh đồng thời, nắm bắt dễ dàng các khái niệm, ý tưởng hoặc chủ đề thông qua nội dung phong phú từ web.

Google cho biết, chỉ cần khoanh tròn món hotdog ngô ngọt và đặt câu hỏi “Tại sao món này lại phổ biến”, bạn sẽ nhanh chóng biết được đây là món hotdog ngô kiểu Hàn Quốc. Và chúng đang thịnh hành nhờ sự kết hợp hương vị và kết cấu độc đáo từ nhân thịt hoặc phô mai béo ngậy đến lớp vỏ giòn tan bên ngoài.

Ngay cả trên YouTube, tính năng “Circle to Search” cũng hoạt động, và theo gã khổng lồ công cụ tìm kiếm này, các quảng cáo liên quan sẽ tiếp tục xuất hiện trong các vị trí cố định trên trang tìm kiếm.

Với tính năng “Circle to Search”, Google hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm tìm kiếm trực quan và đa dạng hơn, giúp bạn khám phá thế giới thông tin chỉ bằng những cử chỉ đơn giản.