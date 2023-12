Hai phụ nữ lập hơn 50 công ty 'ma', bán khống 2.000 tỷ đồng tiền hóa đơn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Công an khám xét nhà bị can Bùi Thị Thu Nguyệt.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn thành phố có một số người có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.

Hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan thuế và gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước nên Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Khánh Vân (ngoài cùng bên trái).

Sau thời gian vào cuộc điều tra, công an đã bắt tạm giam Nguyệt và Vân.

Bước đầu, công an xác định 2 đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp "ma", xuất hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tang vật liên quan cơ quan điều tra thu giữ.

Công an đã khám xét nơi ở của Nguyệt và Vân, tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan để mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan.