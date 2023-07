Hai tài năng bóng rổ trẻ 'chạy sô' với bóng rổ Nghệ An; MU và Barca bị UEFA trừng phạt

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn)- Dù đang thi đấu tại VBA 2023, hai cầu thủ trẻ Nguyễn Đường Quang Anh và Từ Dương Huy còn "chạy sô" cho đội bóng rổ Nghệ An tại giải không chuyên miền Bắc; MU và Barca đã bị phạt vì vi phạm luật Công bằng tài chính của UEFA là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

Hai tài năng bóng rổ trẻ "chạy sô" với bóng rổ Nghệ An

Giải Bóng rổ không chuyên miền Bắc mở rộng 2023 quy tụ 16 đội đại diện các tỉnh, thành của khu vực miền Bắc, diễn ra từ ngày 6-7 đến 15-7 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội).

Tại sân chơi này, đội Nghệ An gây bất ngờ khi có sự góp mặt của hai tài năng trẻ đang thi đấu tại VBA 2023 là Nguyễn Đường Quang Anh (Hanoi Buffaloes) và Từ Dương Huy (Danang Dragons).

Để góp mặt song song ở hai giải đấu, bộ đôi hậu vệ trẻ đều phải nỗ lực "chạy sô". Trong vòng gần một tuần, Từ Dương Huy - tay ném sinh năm 2002 - phải di chuyển ra vào liên tục giữa hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng để đảm bảo có mặt ở các trận đấu của hai giải. Nguyễn Đường Quang Anh tuy không phải di chuyển nhiều, nhưng cầu thủ của Hanoi Buffaloes cũng vất vả không kém Dương Huy.

"Với vận động viên đam mê bóng rổ dù là không chuyên, bán chuyên hay chuyên nghiệp, việc được thi đấu là hạnh phúc khó tả. Cảm ơn đồng đội, đội bóng rổ Nghệ An, giải không chuyên miền Bắc đã tạo ra sân chơi để nuôi dưỡng bao đam mê trái bóng cam", cầu thủ của Hanoi Buffaloes Nguyễn Đường Quang Anh chia sẻ.

Nguyễn Đường Quang Anh trong màu áo đội Nghệ An. Ảnh: VBA

Nhờ có đóng góp tích cực của Nguyễn Đường Quang Anh và Từ Dương Huy, bóng rổ Nghệ An liên tục tiến sâu và chỉ dừng chân tại bán kết trước Thanh Hóa với tỉ số 61-67. "Được góp mặt tại bán kết là lịch sử của đội bóng rổ Nghệ An. Đây là kết quả của việc cùng nhau xây dựng phong trào những năm qua", HLV Lê Quốc Ý của đội Nghệ An chia sẻ.

MU và Barca bị UEFA trừng phạt

UEFA đã công bố quyết định vào thứ Sáu (14/7) sau khi kết thúc quá trình "giám sát" trong mùa giải 2022/23, bao gồm khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022. Hình phạt này được đưa ra dựa trên các quy tắc FFP trước đây của UEFA, với các quy định mới sẽ có từ mùa giải tới.

Vi phạm của MU là "báo cáo thâm hụt hòa vốn nhỏ", có nghĩa là khoản lỗ của họ trong năm tài chính vượt quá quy định của UEFA.

MU và Barca bị UEFA trừng phạt.

"Mặc dù thất vọng với kết quả, Manchester United chấp nhận khoản tiền phạt này vì những gì UEFA cho biết là vi phạm kỹ thuật nhỏ đối với các quy tắc của luật Công bằng tài chính trước đây của họ", MU thông báo. MU khẳng định rằng khoản tiền phạt có liên quan đến các vấn đề trong quá khứ và các quy tắc FFP cũ hơn, có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng của họ ở Hè 2023.

Trong khi đó, Barca bị phạt vì báo cáo sai lợi nhuận từ việc bán cầu thủ trong năm tài chính 2022 "không phải là thu nhập liên quan theo quy định".

Messi bỏ theo dõi PSG trên Instagram

PSG là CLB đầu tiên Messi từng thi đấu bị anh bỏ theo dõi, sau hai mùa giải gắn bó. Siêu sao Argentina vẫn theo dõi Barca sau khi rời CLB này hè 2021. Messi từng nói rằng quan hệ giữa anh và PSG không có vấn đề gì, nhưng danh thủ 36 tuổi nhiều lần bị chính khán giả Parc des Princes huýt sáo la ó nửa cuối mùa trước.

Messi chỉ còn theo dõi bốn CLB trên Instagram, gồm Barca, Newell's Old Boys, Man City và Chelsea. Newell's là đội bóng thời thơ ấu của Messi, còn Barca là nơi anh dành phần lớn sự nghiệp gắn bó. Anh theo dõi Chelsea từ năm 2015, như một động thái đe dọa lãnh đạo Barca về việc sẽ ra đi. Messi cũng theo dõi Man City từ năm 2020, trước những tin đồn sẽ tái hợp với HLV Pep Guardiola. Cuối cùng, anh không sang Chelsea hay Man City nhưng vẫn không bỏ theo dõi hai đội này.

Messi không còn theo dõi PSG hôm 14/7/2023. Ảnh: DataInvicta

Messi đã xuất hiện tại Miami và dự kiến ra mắt đội bóng mới tối Chủ nhật 16/7 trên sân DRV PNK. Hôm 13/7, nhiều người Mỹ phấn khích khi thấy Messi xuất hiện trong một siêu thị ở Miami, đẩy xe mua sắm cùng gia đình. Anh từng nói muốn tìm một nơi thi đấu mà anh có thể tránh xa sự chú ý, bởi bóng đá không phải môn thể thao số một ở Mỹ. Tuy nhiên Miami có hơn 100.000 người Argentina sinh sống, và phần lớn dân số thành phố này nói tiếng Tây Ban Nha.

Messi ký hợp đồng một năm với Miami, kèm lựa chọn gia hạn thêm hai năm, có nghĩa anh được phép tự do ra đi hè 2024 hoặc 2025 nếu muốn. Anh dự kiến chơi trận ra mắt Miami ngày 21/7 tại Cup Liên đoàn Bắc Mỹ. Giá vé xem trận này đã được đẩy lên tới tối đa 10.000 USD, theo Diario AS. Đây sẽ là lần đầu Messi chơi bóng cho một CLB ngoài châu Âu.