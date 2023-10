Hội Nhà báo Việt Nam và báo chí các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tối 5/10, trong chương trình hội nghị chuyên ngành diễn ra tại TP.Vinh, Hội Nhà báo Việt Nam và báo chí các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trao ủng hộ 50 triệu đồng đến đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lụt vừa qua.

Tại cuộc gặp mặt tối 5/10, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng Ban tổ chức và các đại biểu về dự hội nghị hoàn thành các chuyên đề trong ngày đầu tiên. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Hội Nhà báo Việt Nam bức tranh quê Bác.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bức tranh cho Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: PV

Trong chương trình hội nghị, Hội Nhà báo Việt Nam và báo chí khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao ủng hộ đồng bào Nghệ An bị ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua số tiền 50 triệu đồng, thông qua Hội Nhà báo Nghệ An chuyển đến bà con vùng bị thiệt hại.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: PV

Trong hai ngày (5,6/10/2023), tại TP. Vinh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 4 hội nghị chuyên ngành, gồm: Hội nghị Tổng kết 17 năm Giải báo chí Quốc gia và tổng kết công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2022; triển khai Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023, 2024; Hội nghị sơ kết 01 năm phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; tổng kết công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương; Hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số”; Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 gắn với 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, với sự tham gia của Hội Nhà báo 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.