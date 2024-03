Khởi tố đối tượng bán người yêu sang Trung Quốc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT (Công an huyện Kỳ Sơn) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Khăm Hương, SN 1995, trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra về tội “Mua bán người”.

Theo điều tra, khoảng tháng 4/2015, Cụt Khăm Hương đang làm việc tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã liên lạc với Chích Thị Th., SN 1999, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn (là người yêu của Hương) để bàn với Th. sang Trung Quốc làm công ty và cô gái này đồng ý.

Khoảng một tuần sau, Hương quay về huyện Kỳ Sơn đón xe khách đưa người yêu ra thành phố Móng cái, tỉnh Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Đối tượng Cụt Khăm Hương. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tuy nhiên, sau khi sang đến Trung Quốc, Hương đã liên lạc với một người phụ nữ tên Lý rồi bán Th. cho người này với số tiền 90 triệu đồng. Sau khi trốn được về Việt Nam, Chích Thị Th. đã làm đơn tố cáo hành vi của Cụt Khăm Hương.

Hiện, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Kỳ Sơn) đang hoàn tất hồ sơ chuyển đến Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo thẩm quyền.