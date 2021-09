Kiến nghị UBND tỉnh đình chỉ khai thác 1,09 ha mỏ đá của Công ty TNHH Tùng Cường

Căn cứ kết quả kiểm tra và đề xuất của UBND huyện Quỳ Châu, UBND xã Châu Tiến cùng một số thành phần tham gia làm việc, Đoàn kiểm tra thống nhất yêu cầu Công ty TNHH Tùng Cường dừng hoạt động khai thác khu vực phía Tây và phía Nam khu vực mỏ gần khu dân cư (chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng), với diện tích 1,09ha; chỉ được lập phương án khai thác khu vực phía Đông khu vực mỏ, xa khu dân cư sinh sống, với diện tích 0,8193ha.

Đoàn công tác liên ngành xác định tọa độ, lập mốc giới sau khi kiểm tra hiện trường. Ảnh: NPV

Yêu cầu Công ty TNHH Tùng Cường thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực thiết kế khai thác, thiết kế nổ mìn theo ranh giới đã được khoanh định để xây dựng phương án khai thác an toàn; thực hiện nghiêm các quy định an toàn về bảo quản và sử dụng vật liệu nổ cụ thể trong từng vụ nổ. Khi tiến hành nổ mìn phải có phương án chống đá văng và đảm bảo an toàn cho từng lần nổ; cắm mốc ranh giới và rào bằng thép gai khu vực dừng khai thác theo đúng mốc tọa độ đã xác định ngoài thực địa và lắp đặt biển báo khu vực được khai thác và khu vực dừng khai thác…