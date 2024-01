Lập hàng chục công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép hơn 1.200 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các phường, xã, thị trấn, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, qua đó phát hiện các đối tượng tàng trữ pháo.