Nga cảnh báo rút lại các đảm bảo an ninh ở Biển Đen

(Baonghean.vn) - Nga đã gửi một văn bản tới Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cảnh báo rằng, nếu thỏa thuận ngũ cốc được tiếp tục, Moskva sẽ rút lại các đảm bảo an ninh an toàn hàng hải tại Biển Đen.

Các tàu chở hàng trên Biển Đen. Ảnh: Reuters

"Các đảm bảo về an toàn hàng hải do phía Nga đưa ra sẽ được rút lại. Đồng thời, Nga sẽ có các hành động và biện pháp đáp trả cần thiết để vô hiệu hóa các mối đe dọa do chính quyền Kiev gây ra trong khu vực này, bởi các nỗ lực khiêu khích vũ trang đang diễn ra, tấn công vào các cơ sở quân sự và dân sự của Nga" - trích dẫn văn bản của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Kiev hy vọng sẽ tiếp tục cung cấp ngũ cốc qua Biển Đen mà không có sự tham gia của Nga. Ukraine đang chờ xác nhận chấp thuận chính thức với đề nghị trên từ Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 17/7, Nga đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc rằng, Moskva không chấp nhận gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Điều này có nghĩa là hành lang nhân đạo trên biển ở Tây Bắc Biển Đen đang bị hạn chế, và một khu vực nguy hiểm đối với hàng hải có thể sẽ được khôi phục.

Với sự không tham gia của Nga, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen chính thức chấm dứt vào ngày 18/7.

Trước đó, ngày 17/7, Moskva thông báo rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, cho rằng, những điều khoản liên quan đến Nga không được thực thi.

"Tổng thống Vladimir Putin đã đặt hạn chót là ngày 17/7. Đáng tiếc là những điều khoản liên quan đến Nga trong thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen không được thực thi. Vì vậy, thỏa thuận này sẽ chấm dứt hiệu lực", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Cũng vào ngày 17/7, một nhịp cầu Crimea đã bị phá hủy sau một sự cố khẩn cấp nghi là nổ lớn. Giới chức bán đảo thông báo đóng cửa tuyến đường bắc qua biển nối đất liền Nga với Crimea. Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc vụ tấn công vào cầu Crimea xảy ra vào lúc 3h05 (giờ Moskva) và do 2 vũ khí không người lái của Ukraine thực hiện.

Một cặp vợ chồng đã thiệt mạng trong vụ việc, trong khi con gái 14 tuổi của họ bị thương. Theo RIA Novosti, cô gái đã được đưa vào bệnh viện và đang được chăm sóc đặc biệt.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đứng sau quyết định tấn công cầu Crimea. Nga cũng cáo buộc vụ việc có sự tham gia của đặc nhiệm Mỹ và Anh.