Nga cảnh báo thế giới ở ngưỡng nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Sau khi trở về quê nhà, 4 du khách bị đuối nước tại bãi biển Cửa Lò hiện đã vơi bớt nỗi sợ khi nhớ về thời khắc sinh tử. Trong tâm can họ giờ đây chỉ biết đến 2 từ cảm ơn chân thành nhất đến những người con của phố biển Cửa Lò (Nghệ An) khi đã cho họ cơ hội sống lần 2.

Theo Bộ Công an, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và kỳ nghỉ Hè sắp tới, đồng thời lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ, các đối tượng tội phạm đã gia tăng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân dưới nhiều hình thức.

(Baonghean.vn) - Trong không khí thiêng liêng, các đoàn công tác Báo Bắc Ninh, Báo Thái Nguyên và Báo Lâm Đồng thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản; Nghệ An là 1 trong 6 tỉnh có mức sinh cao nhất nước; Cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

(Baonghean.vn) - Chương trình được tổ chức vào ngày 14/5 để tôn vinh văn hóa xứ Nghệ nhằm tri ân 5 nhạc sĩ tiêu biểu của Nghệ An là Nguyễn Văn Tý, An Thuyên, Hồng Đăng, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Trọng Tạo.

(Baonghean.vn) - Ngày 24/4/2023, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề.