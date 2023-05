Nga dồn dập tấn công tên lửa vào Kiev, Italia hối thúc công dân rời Ukraine

(Baonghean.vn) - Hiện có 15 doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Nhật Bản tại Nghệ An xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản.

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, tại huyện Diễn Châu, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 và Kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào chữ thập đỏ - trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

(Baonghean.vn) - Ngày 6/5 vừa qua, khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật khớp gối thành công cho bệnh nhân N.T.L.C (9 tuổi, huyện Đô Lương). Đây là ca bệnh hy hữu, khi khớp gối của trẻ có dị vật sắc nhọn suốt 2 năm qua nhưng chưa gây ảnh hưởng sức khỏe.

Để thúc đẩy doanh số và giảm lượng hàng tồn kho, nhiều hãng xe từ bình dân đến hạng sang đã "xuống tay" ưu đãi 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Nhiều mẫu xe hiện tại có mức chênh lệch so với thời điểm không giảm giá lên tới vài trăm triệu đồng.

(Baonghean.vn) - Từ hôm nay (9/5) đến 14/5, dự báo thời tiết Nghệ An liên tục có mưa rào và dông rải rác.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5/2008, thị xã Thái Hòa được công bố thành lập theo Nghị định 164/2007NĐ-CP, ngày 15/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; thị xã được xác định là một trong những vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An và vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

(Baonghean.vn) - Năm 2023 được dự báo tiếp tục là một năm có những diễn biến thời tiết bất thường. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Thành - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An để cùng làm rõ vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Nghệ An đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung về tổng vốn đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2023; Phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để lừa đảo… là những thông tin nổi bật ngày 8/5.