Ngày 24/1, Nghệ tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi có nơi 9 độ

(Baonghean.vn) - Trong năm 2023, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) vẫn luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có ý nghĩa thiết thực trên địa bàn tỉnh.