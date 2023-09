Nghệ An chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Tại Văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, nêu rõ: Thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là việc huy động toàn dân tham gia vào công tác PCCC, qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy gây ra, đưa công tác PCCC thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn xã hội.

Diễn tập PCCC tại Khu Công nghiệp VSIP. Ảnh: Đình Tuyên

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10” năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy và Chữa cháy (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 626/KH-ƯBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 02- KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội...

Công an phường Trường Thi (TP. Vinh) kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư mini, nhà trọ cao tầng. Ảnh: Đ.C

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10 ”; tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chạy bảng điện tử hoặc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng ở các tuyến đường trung tâm thành phố, huyện, thị xã, thị trấn và tại trụ sở các cơ quan, đơn vị từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 (có nội dung khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm theo).

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền công tác PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây cháy, nổ, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy...

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCC bằng nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở; xây dựng phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang truyền hình địa phương, các trang mạng xã hội; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, sinh hoạt tập trung về chuyên đề PCCC tại các địa điểm như nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép trong các cuộc họp khối, xóm, tổ dân phố... Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua, như:

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ (búa, rìu, xà beng, kìm cộng lực...), đảm bảo 50% hộ gia đình trên địa bàn tự trang bị bình chữa cháy trước ngày 30/9/2023 và phấn đấu đến ngày 31/12/2023 hoàn thành 100% trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra mô hình tổ liên gia an toàn PCCC tại huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Tuyên truyền, tập huấn cho chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân tại khu dân cư, đảm bảo 50% hộ gia đình được tuyên truyền, tập huấn về PCCC và CNCH trước ngày 30/9/2023 và đến ngày 30/12/2023 hoàn thành chỉ tiêu 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH.

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhất là các nhà cao từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tiến hành mở lối ra khẩn cấp thứ 2, đảm bảo 100% loại hình này phải có lối thoát nạn thứ 2 hoặc lối thoát khẩn cấp (qua lô gia, ban công, lên mái thoát qua nhà liền kề...).

Tiếp tục rà soát, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức thực tập phương án chữa cháy đối với 100% “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn trước ngày 30/9/2023.

Hướng dẫn người dân phương án thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Ảnh: Đ.C

Đồng thời, tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý ngay những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC. Xây dựng, kiện toàn các đội PCCC cơ sở, chuyên ngành, đội dân phòng; rà soát, đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC để chủ động xử lý khi có cháy, nổ xảy ra ngay từ thời điểm ban đầu, theo phương châm "4 tại chỗ” (Lực lượng tại chỗ- Phương tiện tại chỗ - Hậu cần tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ).

Đối với Công an tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân PCCC, gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC tại các đơn vị, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; trong đó, chú trọng kiểm tra, hướng dẫn về điều kiện thoát nạn, ngăn cháy và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, các hộ kinh doanh tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác PCCC tại cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý, cấp phép vật liệu nổ công nghiệp và cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện tốt công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia của nhiều lực lượng ở các địa bàn, khu vực trọng điểm về PCCC, tại các khu công nghiệp, chung cư, nhà cao tầng, phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển...

Tham mưu tổng kết đánh giá hiệu quả việc nhân rộng các mô hình, điển hình trong công tác PCCC. Đồng thời, tham mưu, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC; tôn vinh điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào toàn dân PCCC gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân cam kết đảm bảo an toàn PCCC giữa các hộ gia đình trong khu dân cư, giữa các hộ kinh doanh trong chợ, trung tâm thương mại, giữa các tập thể trong cơ sở sản xuất.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 20/10/2023 để theo dõi, chỉ đạo.