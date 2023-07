Nghệ An kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 1

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hải Thượng/Biên phòng Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến của cơn bão số 1 (TaLim), ngày 17/7, các địa phương và lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú an toàn.

Được lệnh từ Bộ chỉ huy, cùng với tăng cường lực lượng tại các trạm kiểm soát Biên phòng để kiểm đếm, kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền biết vào bờ tránh trú bão, các đồn Biên phòng tuyến biên giới biển thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An còn chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển... trước khi bão số 1 đổ bộ.

Cán bộ, chiến sĩ các đồn Biên phòng cũng đã hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn tránh gió bão.

Lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành tăng cường kêu gọi, thông báo để các phương tiện tàu thuyền vào tránh trú bão. Ảnh: Hải Thượng

Đồng thời, lực lượng Biên phòng cũng chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, đê cửa sông, nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công, cũng như sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất.

Các phương tiện tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 1. Ảnh: Hải Thượng

Trước diễn biến phức tạp và tầm ảnh hưởng rộng của cơn bão số 1, hiện nay ưu tiên cao nhất của chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng tỉnh Nghệ An là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngư dân và các phương tiện tàu thuyền, những phương tiện chưa liên lạc được, lực lượng BĐBP đang phối hợp với địa phương, các chủ phương tiện, người dân để hướng dẫn các tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn.

Đến 15 giờ chiều ngày 17/7, 100% các phương tiện của tỉnh Nghệ An hoạt động trên biển đã được thông báo về tình hình, diễn biến của bão, các phương tiện hoạt động ở vùng nguy hiểm đã tìm nơi trú ẩn an toàn./.