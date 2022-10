Nghệ An phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi

Tin mới

Sau vụ trộm đột nhập biệt thự, Hồ Ngọc Hà hủy show tại Mỹ vì sức khỏe không tốt Đại diện ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho biết cô gặp vấn đề sức khỏe, không thể đảm bảo biểu diễn tại chương trình ca nhạc.

Lãnh đạo VFF thông tin về tương lai của Huấn luyện viên Park Hang-seo; Trọng tài FIFA lại bị treo còi (Baonghean.vn) - Lãnh đạo VFF thông tin về tương lai của Huấn luyện viên Park Hang-seo; Trọng tài FIFA lại bị treo còi; Chủ tịch bóng đá Thái Lan phải từ chức nếu không vô địch SEA Games 32... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Vờ kêu gọi huy động vốn buôn bất động sản để chiếm đoạt 7 tỷ đồng "Vẽ" ra miếng bánh ngon để mọi người tin lời chuyển tiền cho Hường đứng ra giao dịch buôn đất, nhưng nhận xong 7 tỷ đồng, Hường tắt điện thoại, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Khai mạc Cuộc thi 'Tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh Nghệ An' năm 2022 (Baonghean.vn) - Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, với sự tham gia của 16 đơn vị huyện, thành, thị.

'Ngày tận thế' cận kề, khi cầu Crimea của Nga đã bị đánh bom? (Baonghean.vn) - Với Nga, Crimea là "vùng thánh địa" bất khả xâm phạm, và cây cầu Crimea cũng là một thực thể mang ý nghĩa biểu tượng chiến lược quan trọng. Điều đáng nói, Ukraine không ít lần đề cập đến việc tấn công cầu Crimea. Và Nga cũng đã từng đưa ra cảnh báo rằng, nếu Ukraine có động thái nhắm tới Crimea, thì ngay lập tức sẽ là “ngày tận thế” với cuộc tấn công hạt nhân. Giờ đây, cầu Crimea đã bị hư hại nặng, và Tổng thống Putin đã cáo buộc Ukraine tấn công, liệu Nga sẽ phản ứng, và có những bước đi như thế nào?

Ấm áp tình người trong thiên tai (Baonghean.vn) - Trong thiên tai, lũ dữ, màu áo công đoàn lại tiếp tục lan tỏa sứ mệnh yêu thương, chia sẻ của mình đến các đoàn viên công đoàn để giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

760 triệu đồng quyên góp tại giải chạy Viettel Fastest sẽ được gửi tặng ‘Trái tim cho em’ (Baonghean.vn) - 760 triệu đồng phí đăng ký BIB và tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ được ban tổ chức chuyển toàn bộ vào Quỹ Tấm lòng Việt để ủng hộ cho chương trình mổ tim nhân đạo "Trái tim cho em".

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Nam Đàn trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Baonghean.vn) - Chiều 11/10, tại xã Nam Giang (Nam Đàn), các đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri các xã: Nam Giang, Nam Lĩnh và Nam Cát trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bắt đối tượng tàng trữ hàng trăm viên hồng phiến (Baonghean.vn) - Ngày 11/10, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tập đoàn Masan hỗ trợ người dân huyện Kỳ Sơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai (Baonghean.vn) - Tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) phối hợp cùng Công an Nghệ An đã đến thăm hỏi, trao tặng quà là thực phẩm thiết yếu cùng tiền mặt để hỗ trợ bà con vùng thiệt hại nặng nhất của Nghệ An do lũ quét ngày 2/10 vừa qua.

Hơn 7.500 tập thể, cá nhân đăng ký, ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai (Baonghean.vn) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 11,7 tỷ đồng của các đơn vị, cá nhân ủng hộ người dân vùng lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Triệu tập đối tượng đăng thông tin thất thiệt về hoạt động ngân hàng (Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của ngành Ngân hàng, gây hoang mang dư luận.

Nghệ An thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trên toàn quốc (Baonghean.vn) - Chiều 11/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới (giai đoạn 2007 - 2022) và tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022).

Trẻ Sông Lam Nghệ An chia điểm với Vị Trí Vàng Kon Tum trong trận đấu mở màn Giải hạng 3 Quốc gia (Baonghean.vn) - Mở được tỷ số ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, tuy nhiên, Trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn phải chấp nhận chia điểm trước Vị Trí Vàng Kon Tum trong trận đấu mở màn Giải Bóng đá hạng 3 Quốc gia 2022.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 11/10 (Baonghean.vn) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ, lụt; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở Thanh Chương, Nam Đàn, trao hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại do lũ quét ở Kỳ Sơn; Cửa Lò tổ chức giải phóng mặt bằng các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh... là những nội dung chính trong ngày 11/10.

Kỳ Sơn: Tìm thấy một ô tô bị lũ cuốn trôi nhưng chưa thể trục vớt (Baonghean.vn) - Chiều 11/10, chiếc xe ô tô thứ 2 bị lũ cuốn trôi ở huyện Kỳ Sơn đang được tiến hành trục vớt. Tuy nhiên, đến cuối chiều chiếc xe vẫn chưa thể đưa được lên bờ.

Nhiều tiện ích khi người dân tiếp cận với Cổng dịch vụ công quốc gia (Baonghean.vn) - Huyện Diễn Châu là 1 trong 2 đơn vị được chọn làm điểm trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia (gọi tắt là Đề án 06/CP). Địa phương đã có nhiều cách làm để hướng dẫn người dân tiếp cận với việc thực hiện các thủ tục hành chính trên không gian mạng. Nhờ vậy, hiện nay nhiều người dân có thể tự thao tác tại nhà qua các thiết bị điện tử, không phải mất thời gian xếp hàng, chờ đợi để làm trực tiếp.

Trăn trở đôi bờ sông Lam về bóng đá xứ Nghệ (Baonghean.vn) - Trận derby xứ Nghệ kết thúc, 2 đội bóng bên bờ sông Lam chia tay nhau mỗi người cầm theo 1 điểm đem về. Với chuỗi 6 trận không biết mùi chiến thắng, Sông Lam Nghệ An xa dần mục tiêu tốp 3. Trong khi đó, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn phải cố kiếm 10 điểm để trụ hạng thành công.

Gặp mặt giao lưu 'Diễn đàn Vinh xưa - Hà Nội 2022' (Baonghean.vn) - Sự kiện “Lan tỏa Vinh xưa - Hà Nội 2022” là một hoạt động do Hội Đồng hương Nghệ An tổ chức tại Hà Nội.

Tuổi trẻ Nghệ An và hành trình 10 ngày hướng về vùng lũ (Baonghean.vn) - Gần 10 ngày trôi qua kể từ khi Kỳ Sơn - mảnh đất phên dậu của tỉnh phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Nghệ An vẫn không quản ngại băng qua vùng sạt lở, ngập lụt để cùng bà con khắc phục hậu quả sau lũ.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn công tác xây dựng Đảng (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ đồng bào vùng lũ quét Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Ngày 11/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Trần Nhật Minh - Đại biểu chuyên trách cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do lũ quét ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Vua Mai (Baonghean.vn) - Sáng 11/10 (nhằm ngày 16/9 năm Nhân Dần) trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ và mộ Vua Mai, thuộc núi Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhân Lễ giỗ của Đức Vua.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Chương trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, tại xã Thanh Long (Thanh Chương), các đại biểu Quốc hội khóa XV trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri các xã: Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Võ Liệt, Thanh Thủy, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Lâm, Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cửa Lò tổ chức giải phóng mặt bằng các ki-ốt phía Đông đường Bình Minh (Baonghean.vn) - Sáng 11/10, các lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò đã tiến hành giải phóng mặt bằng, dỡ bỏ các ki-ốt đã được người dân bàn giao.

Nghệ An còn thiếu 7.000 giáo viên ở các bậc học (Baonghean.vn) - Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, chỉ tiêu số giáo viên ở tất cả các bậc học (nhất là mầm non và tiểu học) đều thấp hơn so với quy định, và tỉnh hiện thiếu 7.000 người.

Bắt đối tượng phạm tội giết người sau 31 năm trốn truy nã (Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Thọ Hợp (Quỳ Hợp) bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Dần (SN 1962), trú tại xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Đây là đối tượng đã trốn truy nã 31 năm.