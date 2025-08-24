Chủ Nhật, 24/8/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8

Gia Huy - Hữu Quân 24/08/2025 18:59

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương ở Nghệ An trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 5; Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn trương ứng phó khẩn cấp bão số 5; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5... là những thông tin nổi bật ngày 24/8.

*Chiều tối 24/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

bna_z6940077986196_c88bc7e732d19ea4f1b0d3be8ddab12d(1)-d247049cf733bd1b2df8c4cca35e2ecb.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

*Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (Kajiki), Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia) đã có công điện triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5.

bna_z6940077888626_1a8253af72dced58d68e9ab91cdbf4d0(1)-1b5ddffe6764e3f2090c77bd37c27420.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương. Ảnh: Thành Cường

* Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát Công văn chỉ đạo tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5.

bao-so-5-nam-2025-17559885000962055176391.png
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 4h sáng 24/8. Ảnh: NCHMF

* Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 (bão Kajiti) tại các địa phương ven biển vào hôm nay (24/8).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn tại phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại phường Cửa Lò, xã An Châu, xã Diễn Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi, giao nhiệm vụ với lãnh đạo xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi, giao nhiệm vụ với lãnh đạo xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

* Cũng trong ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số công trình hồ chứa, vùng nuôi trồng thủy, hải sản trên địa bàn.

3.jpg
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Thành Chung

* Các lực lượng công an, biên phòng… hỗ trợ các địa phương ven biển phòng, chống bão số 5.

bao 5 (1)
Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Biên phòng Diễn Trung giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Cường tháo dỡ mái che nhà lưới nuôi tôm. Ảnh: Xuân Hoàng

* Người dân Nghệ An cấp tập di dời tài sản, thu hoạch nông sản; cắt tỉa hàng loạt cây xanh; mua nhu yếu phẩm; chuẩn bị túi ni lông chằn mái… phòng, chống bão số 5.

Rau nhà màng cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến vừa để cung ứng thị trường vừa tránh thiệt hại. Ảnh: T.P
Rau nhà màng cũng được thu hoạch sớm hơn dự kiến vừa để cung ứng thị trường vừa tránh thiệt hại. Ảnh: T.P

* Nhiều xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp thôn, bản, lên phương án di dời dân ứng phó bão số 5.

Anh 1
Các lực lượng ở xã Mường Típ vận động người dân bản Ta Đo di dời đến nơi an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: CSCC

*Lãnh đạo phường Thành Vinh (Nghệ An) “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người dân tại các chung cư cũ di dời khẩn cấp trước khi bão số 5 đổ bộ

bna_1-6--721e5607fab2871108a9457b1c103609.jpg
Lãnh đạo phường Thành Vinh vận động từng hộ dân di dời trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Quang An

* Tạm hoãn Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Nghệ An.

10-hoc-sinh (1)
Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tối 28/8/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Ảnh tư liệu

* Ứng phó bão số 5, nhiều trường tại Nghệ An điều chỉnh lịch tựu trường.

bna__kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-nam-hoc-moi(1).jpg
Xã Diễn Châu kiểm tra công tác tựu trường tại các trường học trên địa bàn xã. Ảnh: Mỹ Hà

* Hơn 270.000 giáo viên và học sinh Nghệ An tham gia Tháng tự học tiếng Anh.

_Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

* Hơn 560 kỳ thủ tham gia Giải Cờ vua Thiếu niên, nhi đồng Nghệ An mở rộng lần thứ I.

bna_cuo.jpg
Các kỳ thủ cùng nhau so tài qua những ván đấu căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng. Ảnh: Thanh Quỳnh

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8

