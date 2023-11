Nghệ An tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ quán triệt tại Hội nghị tập huấn. Ảnh: Sỹ Thành

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được quán triệt 3 nội dung: chuyên đề “Một số vấn đề lưu ý trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trực tiếp quán triệt.

Tiến sĩ Trần Quốc Dương - Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm môn Đường lối Quốc phòng, an ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề tại Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thành

Chuyên đề “Đấu tranh chống diễn biến hoà bình, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên” do Tiến sĩ Trần Quốc Dương, Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm môn Đường lối Quốc phòng, an ninh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; chuyên đề “Vận hành quy trình xử lý tình huống xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên internet, mạng xã hội” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Công an tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện.

Hơn 250 đại biểu trong toàn tỉnh dự Hội nghị tập huấn. Ảnh: Sỹ Thành

Trên cơ sở các nội dung của hội nghị tập huấn, các địa phương, đơn vị sẽ chỉ đạo, tham mưu, triển khai, vận dụng vào thực tế để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.