Ngư dân Nghệ An chuẩn bị bám biển dài ngày đầu năm mới

(Baonghean.vn) - Ngày mùng 3 Tết, nhiều ngư dân Nghệ An là chủ tàu cá công suất lớn, tất bật chuẩn bị ngư cụ và các nhu yếu phẩm để vươn khơi bám biển chuyến đầu năm mới. Bên cạnh đó, một số ngư dân đánh bắt gần bờ đã có chuyến biển đầu năm thu về hàng triệu đồng.

Sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm mới

Ngày mùng 3 Tết, nhiều ngư dân của thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu tất bật chuẩn bị ngư cụ, đá lạnh và đồ dùng thiết yếu để ra khơi chuyến biển đầu năm. Theo bà con ngư dân cho biết, thông thường chuyến biển đầu năm thường trúng cá, giá cả tăng cao, nên nhiều chủ tàu quyết định ra khơi sớm và sẽ về bờ vào ngày 12 âm lịch, để đón Rằm tháng Giêng.

Ngư dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai chuẩn bị vật tư cho chuyến biển đầu năm mới. Ảnh: Thanh Yên

Chủ tàu NA 96868TS Hồ Văn Lượng ở phường Quỳnh phương, thị xã Hoàng Mai cùng các thủy thủ đang khẩn trương chuyển lưới cụ, đá lạnh, lương thực, thực phẩm và nghi lễ cúng biển để ra khơi vào ngày mùng 4 Tết. Anh Hồ Văn Lượng cho hay, tàu của anh công suất lớn, với 8 thủy thủ, đánh bắt bằng nghề lưới rê, thường chuyến biển đầu năm trúng cá hố, nên anh ra khơi sớm.

Một số ngư dân thị xã Hoàng mai kiểm tra các thiết bị trên tàu trước khi vươn khơi. Ảnh: Thanh Yên

Nhiều tàu cá đánh bắt cá trích gần bờ của ngư dân phường Quỳnh Phương cũng đang chuẩn bị mọi thứ cần thiết trên tàu để tối mùng 3 Tết ra khơi và sẽ về bờ trong sáng ngày mai.

Thị xã Hoàng Mai có gần 1 nghìn tàu cá ở xã Quỳnh Lập, phường Quỳnh Phương, những chuyến biển cuối năm ngư dân đánh bắt có hiệu quả là động lực để đầu năm mới này bám biển vươn khơi.

Chuẩn bị ngư cụ cho chuyến biển đầu năm mới. Ảnh: Thanh Yên

Ngư dân Diễn Châu bám biển đêm mùng 2 Tết

Có mặt tại Cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) trong sáng mùng 3 Tết, chúng tôi thấy một số ngư dân đã di chuyển tàu cá đi lại nơi cửa lạch. Một số tàu đã cập cảng sau một đêm đánh bắt. Ngư dân cho hay, những ngày đầu năm mới này, thời tiết thuận lợi, nên một số bà con ngư dân Diễn Châu đã có thu nhập tiền triệu.

Ông Thái Bá Phượng, một ngư dân ở xóm Đông Lộc, xã Diễn Ngọc cho biết, tàu của ông đi biển từ đêm mùng 2 Tết, đến sáng mùng 3 Tết về cảng cá Lạch Vạn. Mặc dù đi trong thời gian ngắn, nhưng tàu của ông đánh bắt được khá nhiều tôm, mực, ghẹ… bán cho thương lái, thu về hơn 7 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi 4 triệu đồng.

Lạch Vạn của huyện Diễn Châu trong sáng mùng 3 Tết đã có những tàu cá trở về sau một đêm đánh bắt. Ảnh: Xuân Hoàng

“Chuyến biển đầu năm thường đạt sản lượng cao, nhưng giá bán lại thấp hơn dịp cuối năm, bởi các phiên chợ vùng nông thôn chưa họp, nên thương lái ít thu mua. Tuy nhiên, mức thu nhập như vậy cũng khá rồi”, ông Phượng chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, một thương lái thu mua hải sản cho biết: Trong sáng mùng 3 Tết, có 4 thuyền của ngư dân về cảng. Chúng tôi đã thu mua toàn bộ hải sản, nhưng giá không cao như dịp cuối năm cận Tết, bởi nhu cầu sử dụng hải sản trong ngày hôm nay chưa cao. Do đó, loại tôm nhỏ, dùng để chế biến tôm nõn, có giá 70.000 đồng/kg, mực ống 100.000 đồng/kg, tôm tít 90.000 đồng/kg…

Ngư dân Diễn Châu đi biển ngày đầu năm mới Giáp Thìn. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Thông thường đến ngày mùng 6 tháng Giêng bà con mới chính thức đi biển, nhưng có những ngư dân đã xuất bến chuyến đầu năm trong đêm mùng 2 Tết.

Thương lái thu mua hải sản của ngư dân tại Cảng cá Lạch Vạn trong sáng mùng 3 Tết. Ảnh: Xuân Hoàng

“Nguyên nhân năm nay bà con đi biển sớm là do thời tiết thuận lợi. Trong ngày mùng 3 Tết có 4 tàu đánh bắt trở về dù ít hay được nhiều hải sản, nhưng bà con quan niệm chuyến biển đầu năm an toàn, thuận lợi là điều may mắn cho cả năm”, ông Nguyễn Văn Dũng cho hay.

Nghệ An có hơn 3.400 tàu thuyền chuyên đánh bắt hải sản trên biển. Sau chuỗi ngày nghỉ Tết đầm ấm bên gia đình, các ngư dân hồ hởi chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm được hanh thông, thuận lợi, tạo động lực cho cả năm đánh bắt thắng lợi./.