Nhiều vi phạm ở công ty nổ mìn làm đất đá văng xuống Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Chồng tôi vừa bị công an kinh tế bắt do làm hàng giả (bột giặt), lô hàng trị giá 85 triệu đồng. Vậy chồng tôi sẽ bị phạt mức bao nhiêu? Vấn đề quan tâm của chị Lê Phương H. (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).