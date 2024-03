Những lý do để tin Sông Lam Nghệ An có thể chặn đứng chuỗi trận thất bại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An đang có chuỗi trận không tốt khi thua 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận đấu gần đây nhất. Chính điều này khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật bị loại khỏi cúp Quốc gia và lâm nguy trên bảng xếp hạng V.League.

Không thua sau các quãng thời gian V.League tạm nghỉ

Dường như sau các quãng thời gian V.League tạm nghỉ, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ có những điều chỉnh chiến thuật để đem lại sự hiệu quả cho đội nhà. Bên cạnh đó, cũng sau các quãng thời gian này thì các trụ cột của Sông Lam Nghệ An sẽ có được trạng thái thể lực sung mãn nhất. Vì vậy, đội bóng bóng xứ Nghệ thường thi đấu tốt khi V.League quay trở lại.

Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đang có phong độ khá tốt trong những trận đấu gần đây. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bằng chứng là đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã giành được 4 điểm ở 2 trận gặp câu lạc bộ Quảng Nam và MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Đây là 2 trận đấu mà Sông Lam Nghệ An đã thi đấu khá đẹp mắt để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Hy vọng, ở trận gặp Câu lạc bộ Hải Phòng sắp tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục thi đấu tốt để có được 1 kết quả thuận lợi.

Điểm tựa sân Vinh

Tại V.League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An mới chỉ để thua 2 trận trên sân Vinh. Đây đều là 2 trận thua trước các đối thủ mạnh như Công an Hà Nội hay Thép Xanh Nam Định. Trong 4 trận đấu còn lại, đội bóng xứ Nghệ đã có được 2 chiến thắng và 2 trận hòa, 1 thành tích chấp nhận được của đội bóng trẻ do huấn luyện viên Phan Như Thuật dẫn dắt.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cầu thủ cảm ơn các cổ động viên đã tới sân và cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Xuân Thủy

Trong khi đó, thành tích thi đấu trên sân khách của Câu lạc bộ Hải Phòng cũng không quá tốt khi chỉ có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Trong đó, có chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên sân khách.

Đặc biệt, trong 5 lần gần đây nhất hành quân đến sân Vinh, Câu lạc bộ Hải Phòng chưa biết đến mùi thắng lợi. Đội bóng đất Cảng chỉ có 2 trận hòa và đã để thua 3 trận, ghi được 1 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. Do đó, sân Vinh sẽ là điểm tựa để đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật có được 1 kết quả tốt ở trận đấu sắp tới.

Phong độ không tốt của Câu lạc bộ Hải Phòng

Không chỉ có chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại sân khách, Câu lạc bộ Hải Phòng cũng đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng tại V.League. Với phong độ không tốt này, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang khiến cho người hâm mộ đất Cảng rất thất vọng. Đặc biệt là sau khi họ có được phong độ rất tốt hồi đầu mùa với những chiến thắng đẹp mắt tại V.League và đấu trường cúp châu Á.

Phong độ không tốt này bắt nguồn từ hàng thủ thiếu chắc chắn của Câu lạc bộ Hải Phòng. Sau 13 trận đã đấu, đội bóng đất Cảng đã để thủng lưới 21 bàn, trong đó chỉ có duy nhất 1 trận đấu giữ sạch lưới. Đây chính là hàng thủ kém nhất tại V.League sau khi lượt đi kết thúc.

Câu lạc bộ Hải Phòng đang có phong độ không tốt trong những trận đấu gần đây. Ảnh tư liệu: VPF

Hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn thì Câu lạc bộ Hải Phòng chỉ có thể trông cậy vào hàng công. Tuy vậy, Lucao Break, người đã có 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trên tất cả các mặt trận cũng đang có chuỗi 4 trận tịt ngòi tại V.League. Trong khi, đội trưởng Mpande sẽ vắng mặt do chấn thương. Nên nhớ rằng, cầu thủ người Uganda đã đóng 6 bàn thắng và 2 kiến tạo kể từ đầu mùa cho đội bóng đất Cảng.

Người thay thế cho Mpande trên hàng công là tiền đạo Elogo. Tuy vậy, tiền đạo người Cameroon lại chưa chứng minh được nhiều tại V.League. Sau 14 trận đã đấu, Elogo chỉ có 1 đường kiến tạo, đây là đường kiến tạo được thực hiện ở vòng đấu thứ 2 trong màu áo Becamex Bình Dương.

Hy vọng rằng, với phong độ không tốt của Câu lạc bộ Hải Phòng, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có được 1 trận đấu xuất sắc, qua đó có được những điểm số trong trận đấu sắp tới.