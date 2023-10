Những trường hợp được miễn chấp hành hình phạt tù

Chiều 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh, SN 1989 về tội “Gây rối trật tự công cộng”…