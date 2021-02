Nước mắt muộn màng của nghịch tử vung dao giết mẹ

Án mạng trong đêm tối

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án con trai dùng dao giết mẹ. Phiên tòa hôm ấy, cả bị cáo và những người liên quan được mời tham gia đều là anh em một nhà. Họ chỉ biết gửi đến nhau những cái nhìn ngấn lệ và những câu nói chắp vá nghẹn ngào. Một phiên tòa không có lòng thù hận, ghen ghét nhưng bao trùm không khí đau thương.Khi bị cáo vừa bước vào căn phòng xét xử, người ta đã thấy cặp mắt ngấn nước của y. Nhiều tiếng thút thít cũng bắt đầu phát ra từ những người ngồi hàng ghế dự khán. Họ chỉ biết nhìn nhau và khóc…

Tú khóc ròng khi kể lại câu chuyện đau lòng. Đó là tối 6/10/2020, Tú đi đám cưới một gia đình trong xóm. Trở về nhà khi đêm đã khuya và Tú cũng có nhiều rượu trong người. Thấy vợ đang dạy học cho các con, Tú lên giường ngủ. Chừng 15 phút sau, do khát nước nên Tú thức dậy đi xuống nhà dưới nơi bố mẹ mình ở để uống nước.

Lúc này giữa Tú và mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, Tú ra ngoài sân rồi dọa chém mẹ. Lúc đó, bà L. ngồi trong nhà có nói: “Mi chém đi”. Tú đáp trả: “Bà ra đây”. Khi bà L. vừa đi ra thì bị Tú cầm dao rựa chém 3 nhát vào vai, lưng, bụng khiến nạn nhân gục ngã xuống sân, máu chảy khắp người. Chỉ đến khi thấy mẹ mình gục xuống, tử vong, Tú mới tỉnh táo trở lại. Biết mình đã sát hại mẹ, Tú sợ hãi, ân hận nằm xuống ôm thi thể bà L. khóc lóc.



Cùng lúc này, vợ của Tú nghe tiếng động nên chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chị này liền hô hoán hàng xóm đến ứng cứu. Sau đó, Tú đứng dậy, đi vào nhà bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng mình với ý định tự sát nhưng được mọi người phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân “sốc nặng do đa vết thương”.Tại phiên tòa hôm ấy, Tú liên tục khóc, tỏ ra hối hận, khóc vì tội lỗi mình gây ra, khóc vì đã giết chết mẹ của mình chỉ vì sự nóng giận trong cơn say rượu.Bị cáo khai không có mâu thuẫn gì lớn với mẹ mà nguyên nhân vì say rượu nên mất kiểm soát, không làm chủ hành vi của mình. Bị cáo trình bày đã vung dao chém người trong vô thức, chỉ đến khi mẹ nằm xuống, máu chảy bị cáo mới chợt thức tỉnh. Tất cả anh chị em của Tú đều khẩn thiết cầu xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt để Tú sớm trở về chăm con.