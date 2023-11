Ô tô điện Mini EV Wuling - HongGuang đã có mặt tại Showroom Wuling Nghệ An

Trước mắt, Đại lý Wuling Nghệ An sẽ tập trung chủ yếu vào dòng sản phẩm xe mini EV Wuling - HongGuang, với hai phiên bản LV1 và LV2, có khả năng di chuyển lên đến 120km và 170km, theo mức giá dao động từ 239 - 279 triệu đồng. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Quang Huy – thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT; ông Trần Minh Quân – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ô tô Năng lượng Xanh - Chi nhánh Vinh.

Showroom Wuling Nghệ An có địa chỉ tại 156 Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh. Ảnh: Đức Anh

Theo số liệu của công ty cung cấp dữ liệu ô tô toàn cầu JATO Dynamics, Wuling Hongguang Mini EV là mẫu xe điện mini bán chạy nhất thế giới trong 3 năm gần nhất. Riêng trong năm 2022, mẫu xe Trung Quốc đã bán hơn nửa triệu chiếc trên toàn cầu.

Wuling Hongguang Mini EV được phát triển bởi liên doanh General Motors (GM) – (SAIC – Wuling), viết tắt là SGMW. Liên doanh này đã ủy quyền cho TMT Motors độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.

Tại Nghệ An, sau gần 1 tháng đi vào hoạt động, Đại lý Wuling Nghệ An đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quý khách gần xa. Đáng chú ý, có gần 300 lượt khách ghé thăm showroom và hơn 400 lượt khách tham gia lái thử các dòng xe của Wuling. Trong đó, Showroom Wuling Nghệ An đã thành công trong việc ký kết hơn 15 hợp đồng trong tháng đầu tiên ra mắt tại thị trường Vinh, Nghệ An. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao từ phía khách hàng đối với chất lượng và tiềm năng của sản phẩm.

Vào năm 2024, showroom dự kiến sẽ ra mắt thêm ba sản phẩm mới, đa dạng và phong phú hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam trong phân khúc A và B Sedan. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, vào năm 2024, showroom dự kiến sẽ ra mắt thêm ba sản phẩm mới, đa dạng và phong phú hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam trong phân khúc A và B Sedan.

Ông Trần Minh Quân – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ô tô Năng lượng Xanh – Chi nhánh Vinh phát biểu tại buổi lễ khai trương. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Trần Minh Quân – Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ô tô Năng lượng Xanh – Chi nhánh Vinh nhấn mạnh: “Xu hướng mở rộng sang lĩnh vực xanh nói chung và ô tô điện nói riêng là xu hướng tất yếu của các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Đồng thời, ô tô điện mini sẽ là xu hướng tích cực để thay thế xe gắn máy 2 bánh trong tương lai. Chúng tôi sẵn sàng cho sứ mệnh cung cấp những sản phẩm xe năng lượng xanh, thân thiện môi trường, với dịch vụ tận tâm, giúp quý khách hàng hài lòng ở mức độ cao nhất cho các sản phẩm của TMT”.

Trao giấy chứng nhận cho đại lý Wuling Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Cắt băng khai trương đại lý Wuling Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Buổi lễ khai trương đã chứng kiến hàng trăm khách hàng đến với Showroom Wuling Nghệ An để trải nghiệm, lái thử các dòng xe. Đặc biệt, trong tuần lễ khai trương, Wuling Nghệ An sẽ có nhiều ưu đãi cho khách hàng như giảm tiền mặt, quà phụ kiện khi khách hàng ký kết hợp đồng./.