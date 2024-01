Phá đường dây ghi số lô, số đề hơn 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Hưng Nguyên, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện 1 nhóm có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền lớn. Các đối tượng hoạt động tinh vi, trong đó có cả đối tượng đã mang tiền án về nhiều tội danh.

Trước tình hình đó, Công an Công an huyện Hưng Nguyên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Hậu

Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phạm Bá Xuyên (SN 1973) trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên.

Tham gia trong đường dây đánh bạc trên còn có 03 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Uyên (SN 1990); Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1997); Nguyễn Văn Hướng (SN 1992) đều trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên.

Trong đó, Nguyễn Văn Hướng là đối tượng đã mang 02 tiền án về các tội danh.

Đối tượng Phạm Bá Xuyên cầm đầu vụ án. Ảnh: Văn Hậu

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng trong đường dây trên không đánh bạc trực tiếp qua sổ sách mà sử dụng mạng xã hội viber, zalo để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Hoạt động của các đối tượng khép kín, trong thời gian nhận bảng lô, các đối tượng di chuyển hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát.

Tang vật vụ án. Ảnh: Văn Hậu

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 09/01/2024, Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt giữ 04 đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc từ ngày 03/11/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 01 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng