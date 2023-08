Phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 22/8

Người dân đồng tình

Nghị quyết số 73/202/QH15 ngày 15/11/2022, về thí điểm đấu giá biển số ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực, từ ngày 1/7/2023, người dân sẽ được quyền lựa chọn, đấu giá để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn. Trước thông tin sẽ được tham gia đấu giá biển số xe, nhiều người dân tỏ ra đồng tình và sẵn sàng chi tiền để sở hữu biển số mình mong muốn.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài - trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, cấp biển số xe qua phương thức đấu giá sẽ mang đến lợi ích kép. Ngoài tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước thì sẽ hạn chế được những bất cập, những tiêu cực có thể phát sinh trong công tác cấp biển số xe bằng hình thức bấm ngẫu nhiên như hiện nay.

Đồng quan điểm, anh Ngũ Văn Tiến - trú tại huyện Nam Đàn cho rằng: Đấu giá biển số xe là việc đúng đắn, tôi ủng hộ. Người dân có nhu cầu thì hãy tạo phần cung một cách rõ ràng bằng cách đấu giá. Theo anh Tiến, nhiều người khi mua xe ô tô có nhu cầu và mong muốn sở hữu một biển số đẹp. Tuy nhiên, để sở hữu một biển số đẹp lâu nay phụ thuộc vào may mắn khi bấm được hoặc mua lại những chiếc xe cũ đã gắn biển… Còn hiện nay, với việc Nhà nước đưa ra đấu giá biển số đẹp sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như tạo nguồn thu không nhỏ cho ngân sách.

Người dân lấy biển số xe tại Đội Đăng ký quản lý phương tiện thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Trên thực tế, trước đó, Nghệ An và một số tỉnh, thành từng được thí điểm hình thức đấu giá biển số xe vào năm 2008. Tại thời điểm đó, thông qua đấu giá, Công an Nghệ An đã thu hàng tỷ đồng, bổ sung vào Quỹ "Vì người nghèo". Tuy nhiên, sau đó không thể nhân rộng vì vướng mắc lớn nhất là không đủ cơ sở pháp lý, cùng với đó là ứng dụng khoa học chưa đủ. Cụ thể, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định kho số của biển số xe do Bộ Công an đang sử dụng để đăng ký xe là tài sản công, nhưng Luật Giao thông đường bộ năm 2008 lại quy định cấm mua bán biển số xe, nên Bộ Công an không cho phép tiếp tục đấu giá biển số xe nữa.

Bởi vậy, để Quốc hội đồng ý cho phép thí điểm đấu giá biển số xe ô tô lần này là quá trình rất dài của Bộ Công an, được người dân rất đồng tình. Theo chủ nhân của một biển số xe từng mua được thông qua đấu giá ở thời điểm năm 2008 cho biết: Số tiền bỏ ra để đấu giá, mua được biển số xe có giá trị tương đương một chiếc xe mới. Tuy nhiên, mua được biển số xe đúng với sở thích của mình thì không có gì bằng, vì vậy, số tiền mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

153.102 biển số được đưa ra đấu giá

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam là đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô. Đơn vị này đã đăng tải công khai danh sách 153.102 biển số ô tô của 63 tỉnh, thành phố đưa ra đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://dgbs.vpa.com.vn. Trong đó, biển số ô tô Nghệ An có rất nhiều số đẹp như: 37K - 18888, 37K - 19999, 37K - 20000, 37K - 22222, 37K - 23456, 37K – 24688…

Thông báo về phiên đấu giá thứ nhất, diễn ra vào ngày 22/8. Ảnh: P.V

Tại phiên đấu giá thứ nhất, diễn ra vào ngày 22/8/2023, có 11 biển số được đưa ra đấu giá. Ở bất cứ tỉnh nào nếu có nhu cầu vẫn có thể lựa chọn và đấu giá biển số ở tỉnh khác. Với mức giá khởi điểm đã được quy định tại Nghị quyết 73 là 40 triệu đồng/biển số ô tô, người mua có thể trả giá lên mỗi bước giá 5 triệu đồng theo công thức: Giá trả = giá khởi điểm + bước giá mỗi lần là 5 triệu đồng.

Theo Tiến sĩ, Luật sư Trọng Hải- Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải & Cộng sự: Việc Bộ Công an thực hiện sớm đấu giá biển số xe không chỉ góp phần tăng thu cho ngân sách, mà còn tạo sự công khai, minh bạch, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích của người dân. Theo đó, mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số xe ôtô thông qua đấu giá.

Để tham gia đấu giá, người dân cần truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến tại địa chỉ: https://dgbs.vpa.com.vn. Sau đó, nhấn vào phần “Đăng ký” ở góc trên, bên phải màn hình để đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản thành công, truy cập vào tài khoản, người dân có thể tham khảo hướng dẫn cách sử dụng tài khoản, danh sách biển số xe ô tô, cách trả giá và các nội dung khác trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.

- Lựa chọn biển số: Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, người dân có thể lựa chọn biển số xe ô tô theo các tùy chọn trên trang thông tin đấu giá trực tuyến như: Tỉnh, thành phố, loại xe hoặc dãy số tùy ý theo sở thích.

- Nộp tiền: Sau khi lựa chọn được biển số xe ô tô, người tham gia đấu giá nhấn vào mục “Đăng ký đấu giá” bên cạnh biển số xe ô tô đó; tiến hành nộp tiền hồ sơ 100.000 đồng và tiền đặt trước 40 triệu đồng vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn, khi đó người tham gia đấu giá sẽ được cấp mã số tham gia đấu giá, thông tin về cuộc đấu giá của biển số xe ô tô mà mình đã lựa chọn.

- Đấu giá: Khi phiên đấu giá diễn ra, người tham gia đấu giá truy cập vào trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo quy chế đấu giá.

Hình ảnh tại trang đấu giá thử nghiệm biển số xe ô tô. Ảnh: P.V

Về một số vấn đề liên quan đến biển số trúng đấu giá, Trung tá Phạm Văn Lực – Đội trưởng Đội Đăng ký và Quản lý phương tiện, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Theo Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, chủ xe phải giữ lại biển số định danh khi chuyển nhượng xe. Riêng biển số trúng đấu giá là trường hợp duy nhất được áp dụng chuyển nhượng xe kèm theo biển số như hiện nay. Cụ thể, theo quy định của Nghị quyết số 73, người trúng đấu giá có quyền được sử dụng biển số ô tô trúng đấu giá, được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá. Như vậy, khi bán ô tô đã gắn biển số trúng đấu giá, người trúng đấu giá có thể bán kèm biển số trúng đấu giá đó. Bên cạnh đó, khi bán xe, người trúng đấu giá cũng được quyền giữ lại biển số đó để đăng ký cho chiếc xe khác của mình. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được quyền bán biển số ngay sau khi đấu giá mà phải dùng để đăng ký phương tiện chính chủ.