Sản phẩm nông, lâm, thủy sản ngày càng hướng đến bền vững

Theo đánh giá chung, công tác quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều khó khăn. Tỉnh có địa bàn rộng, với nhiều huyện miền núi vùng cao, vùng xa; sản phẩm đa dạng, manh mún, thủ công, nhỏ lẻ; số cơ sở sản xuất, chế biến quan tâm đến mẫu mã, thương hiệu sản phẩm và năng động phát triển thị trường tiêu thụ chưa nhiều. Trong khi đó, cán bộ thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm chỉ được giao kiêm nhiệm, số lượng ít.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản kiểm tra sản phẩm tham gia trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản đã tập trung các giải pháp quản lý, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nông, lâm sản và thủy sản trên địa bàn. Công tác quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến khả quan.

Đơn vị đã tập trung phối hợp, xây dựng các mô hình chế biến an toàn, VietGAP, HACCP. Công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ được tăng cường đem lại hiệu quả cao, tổ chức các diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm, tham gia các hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Sản phẩm nông, lâm sản Nghệ An tham gia các kỳ hội chợ. Ảnh tư liệu: Quang An

Đồng thời, tổ chức, tạo điều kiện để người sản xuất tham gia các lớp tập huấn về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, về quy phạm thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, HACCP... Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, như xây dựng phần mềm về truy xuất nguồn gốc, thiết kế và cung cấp mã QR code; cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở đạt yêu cầu an toàn thực phẩm.

Khách hàng quét mã vạch kiểm tra thông tin sản phẩm OCOP. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản nêu rõ: Hoạt động quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất ngày càng hướng đến bền vững, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; ý thức về sản xuất, cung cấp cũng như tiêu dùng sản phẩm an toàn của người dân ngày càng được nâng lên.

Triển khai kế hoạch năm 2024, đơn vị tiếp tục các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ được coi là "mũi nhọn” như: Tăng cường kiểm tra về môi trường trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Tập trung ký cam kết và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng các mô hình sản xuất an toàn.