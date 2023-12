Sao Indonesia tuyên bố nóng đấu tuyển Việt Nam; 2 tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam gia nhập câu lạc bộ Thái Lan

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai sẽ có cuộc so kè tại vòng 6 V.League. Cả hai đội đang trải qua thời gian hết sức khó khăn khi cùng nằm sâu dưới đáy bảng xếp hạng. Hãy cùng so sánh điểm mạnh, yếu giữa các tuyến của khách và chủ trong cuộc đối đầu trên sân Vinh.