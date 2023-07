Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Hà Nội: Hy vọng mong manh

Trong thời gian gần đây, Câu lạc bộ Hà Nội đang dần tìm lại được phong độ khi có 2 chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý là ở hai chiến thắng này, đội bóng Thủ đô sử dụng đội hình chủ yếu là các nội binh. Điều này chứng tỏ lực lượng nội binh của Hà Nội vẫn rất chất lượng dù thiếu vắng đội trưởng Văn Quyết do án treo giò.

Đầu tiên là hàng phòng ngự với những cái tên quen thuộc trên Đội tuyển quốc gia Việt Nam như Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh hay Bùi Hoàng Việt Anh. Đây đều là những cầu thủ có thể hình và thể lực rất tốt nên họ không ngại khi phải đối đầu với những ngoại binh tại V.League hiện nay. Do đó, ở trận đấu sắp tới Olaha và Soladio sẽ rất khó khăn để vượt qua những hòn đá tảng bên phía Câu lạc bộ Hà Nội.

Hàng phòng ngự của Câu lạc bộ Hà Nội đang sở hữu những cái tên cực kỳ chất lượng. Ảnh tư liệu: VPF

Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng Thủ đô vẫn thường xuyên lộ ra khoảng trống do các hậu vệ biên mải mê dâng cao để tham gia tấn công. Đó sẽ là cơ hội để cho đội bóng xứ Nghệ thực hiện những đường phản công chất lượng ở trong trận đấu này. Và nếu các chân sút của Sông Lam Nghệ An chắt chiu những cơ hội có được thì thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể rời sân Hàng Đẫy với một kết quả thuận lợi.

Ở tuyến tiền vệ, sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng là rất quan trọng với đội bóng Thủ đô. Tiền vệ mang áo số 88 này chính là trái tim, khối óc trong các đường lên bóng của đoàn quân huấn luyện viên Bandovic Bozidar. Cùng với đó là sự hỗ trợ đắc lực của những cầu thủ chất lượng như Văn Trường, Hai Long hay Vũ Minh Tuấn khiến cho hàng tiền vệ của Câu lạc bộ Hà Nội luôn được đánh giá cao tại V.League. Do đó, Phạm Xuân Mạnh và các đồng đội sẽ phải rất cố gắng nếu không muốn bị thất thế trước những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Phạm Xuân Mạnh sẽ có một ngày làm việc rất vất vả để khóa chặt tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bên phía đội bạn. Ảnh: Xuân Thủy

Hàng công của Câu lạc bộ Hà Nội sẽ là bài toán khó giải nhất của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Đó là tiền đạo Phạm Tuấn Hải, người đang có phong độ rất tốt ở mùa giải năm nay. Sau 11 trận đã đấu, tiền đạo mang áo số 9 này đã ghi được 4 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng của tuyển thủ Quốc gia Việt Nam này sẽ khiến cho Quế Ngọc Hải có một ngày làm việc rất vất vả.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải đang có phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu: VPF

Bên cạnh đó, những ngoại binh mới của đội bóng Thủ đô cũng sẽ là những ẩn số khó lường. Đây đều là những ngoại binh được đánh giá chất lượng khá cao. Điển hình là tiền đạo Mirlan Murzaev, đội trưởng Đội tuyển Quốc gia Kyrgyzstan. Cùng với đó là tân binh người Brazil Herlison Caion, người cũng đã chinh chiến khá nhiều ở các giải vô địch quốc gia Thái Lan và Malaysia. Tuy vậy, những ngoại binh này sẽ phải cần có thời gian để làm quen với môi trường V.League.

Điều khá an tâm cho người hâm mộ xứ Nghệ là trong những trận đấu gần đây hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã thi đấu chắc chắn hơn. Mặc dù vẫn chưa thể có những quân bài tốt nhất trong đội hình nhưng sự tập trung và tinh thần thi đấu lăn xả đã giúp cho hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đứng vững trước các hàng công khá mạnh tại V.League. Hy vọng trong trận đấu sắp tới, hàng thủ Sông Lam Nghệ An tiếp tục sẽ có một trận đấu xuất sắc để vô hiệu hóa được các chân sút bên phía Câu lạc bộ Hà Nội.

Hy vọng hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục duy trì được sự tập trung ở trận đấu này. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, thành tích trong các chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của Sông Lam Nghệ An là rất đáng lo khi đội bóng xứ Nghệ đang có chuỗi 4 trận toàn thua. Mới đây nhất là hai trận thua liên tiếp trước Công an Hà Nội và Câu lạc bộ Viettel tại vòng 9, vòng 10 V.League 2023. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải thi đấu với hơn 100% phong độ và cả may mắn nữa để có được một kết quả thuận lợi rời sân Hàng Đẫy.