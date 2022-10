Sông Lam Nghệ An sẽ tìm được phương án tấn công hiệu quả ?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Vòng 20 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón đội bóng cuối bảng Sài Gòn trên sân Vinh. Sự hiệu quả của bộ đôi Trần Đình Tiến và Olaha trong 2 vòng đấu gần đây mở ra những phương án tấn công mới, hiệu quả hơn cho Câu lạc bộ xứ Nghệ.

Sau chuỗi 6 trận Sông Lam Nghệ An không biết đến mùi chiến thắng, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng chịu rất nhiều áp lực dư luận. Tuy nhiên, khi phải hành quân đến Pleiku để đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai, câu lạc bộ xứ Nghệ đã thi đấu lột xác. Các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng đã chủ động kiểm soát thế trận và triển khai tấn công hiệu quả. Qua đó, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đội bóng của Kiatisuk. Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần hiệu quả giúp các chân sút xứ Nghệ lấy lại được sự tự tin để thi đấu bùng nổ hơn trong những vòng đấu tới.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: “Trận thắng vừa qua ở vòng 19 V.League có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Kết quả đó phần nào tiếp thêm tinh thần, động lực cho các học trò của tôi sau chuỗi trận không có điểm. Ở trận này, từ hàng thủ đến hàng tấn công đã thể hiện rất tốt màu cờ sắc áo của Sông Lam Nghệ An”.

Vòng 20 Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón đối thủ đang xếp ở vị trí cuối bảng - Câu lạc bộ Sài Gòn trên sân Vinh. Đây là đối thủ đang rất khát điểm cho mục tiêu trụ hạng. Vì vậy đội quân của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn trắng tay trên sân nhà.

“Trận đấu với Sài Gòn sẽ rất khó khăn cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bởi Sài Gòn đang xếp cuối bảng, họ sẽ rất quyết tâm để giành điểm trên sân Vinh với mong muốn thực hiện thành công mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này. Vì vậy, tôi sẽ yêu cầu các học trò phải hết sức tập trung, thận trọng, không được chủ quan để giành được kết quả tốt ở trận đấu này, qua đó lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Trong những trận gần đây, Sài Gòn đã thi đấu đầy nỗ lực, họ có được những kết quả khá tốt trước các đội mạnh. Tôi đánh giá cao năng lực của Sài Gòn, đặc biệt là các cầu thủ ngoại, họ thi đấu rất tích cực” – nhà cầm quân Sông Lam Nghệ An cho hay.

Tấn công không hiệu quả là một phần lý do khiến cho Sông Lam Nghệ An có chuỗi trận thi đấu không đạt được kết quả tốt. Để cải thiện vấn đề này, nhiều phương án đã được ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An đưa ra trong những buổi tập luyện của đội. Và phương án đưa Đình Tiến chơi hộ công cho Olaha phần nào đã mang đến điểm sáng trên hàng công của Câu lạc bộ xứ Nghệ. Trong hai trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai, Đình Tiến đã hỗ trợ khá tốt cho tiền đạo Nigeria. Các pha chuyền bóng của Đình Tiến đều mang ý đồ rõ ràng. Đặc biệt tiền vệ này đã đóng góp 2 pha kiến tạo trong 2 trận đấu gần đây của đội bóng xứ Nghệ.

“Tôi đánh giá cao tiền vệ Trần Đình Tiến khi chơi ở vị trí hộ công cho Olaha trong 2 vòng đấu gần đây. Qua đó chúng tôi cũng đã tìm ra được phương thức tấn công hiệu quả hơn, khi sử dụng cặp đôi này” – Huấn luyện viên Huy Hoàng nói.

Thuyền trưởng của Sông Lam Nghệ An cũng cho biết thêm: “Các đối thủ khi thi đấu với Sông Lam Nghệ An đều tìm cách bắt chặt Olaha và Oseni. Vì vậy chúng tôi sẽ phải linh hoạt trong cách dùng người và áp dụng các chiến thuật khác nhau trong từng trận đấu. Trong 2 vòng gần đây, khi để Oseni vào thay người ở hiệp 2, cậu ấy đã phát huy hết được khả năng của mình. Việc áp dụng phương thức này, khiến các đối thủ khó bắt bài được lối chơi của Sông Lam Nghệ An hơn.

Trước trận đấu với Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An chịu một số tổn thất ở hàng thủ. Trung vệ Phạm Thế Nhật dính chấn thương khi vào thay người ở trận Hoàng Anh Gia Lai. Vì thế trung vệ này sẽ không thể thi đấu ở vòng 20. Tuy nhiên, huấn luyện viên Huy Hoàng cũng không quá lo lắng, bởi những trung vệ trẻ như Hồ Khắc Lương hay Thái Bá Sang đều thể hiện khá tốt khi được trao cơ hội.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ: “Sông Lam Nghệ An bị tổn thất lực lượng ở hàng phòng ngự do một số cầu thủ quan trọng đang dính chấn thương. Nhưng với sự chỉ đạo của đội trưởng Quế Ngọc Hải, tôi nghĩ các cầu thủ trẻ được thay thế sẽ đáp ứng tốt về mặt chuyên môn”.