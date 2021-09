Thắm tình quân dân trong sóng dữ

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng (BTL) Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt nội dung này. Sự có mặt kịp thời, nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát biển trên vùng biển Vịnh Bắc bộ đã giúp ngư dân cũng như chủ tàu giảm thiệt hại về người, phương tiện, yên tâm bám biển mưu sinh.

Tàu Cảnh sát biển 1011 cập cảng Hòn La và bàn giao nạn nhân cho Cảng vụ, Bộ đội Biên phòng để đưa đi cấp cứu. Ảnh: PV

Một vụ việc vừa mới xảy ra ngày 24/9/2021 trên khu vực biển Hòn La (Quảng Bình). Trên đường hành trình chở xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) vào tỉnh Long An, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 nên tàu Long Sơn 38 phải dừng lại tránh bão. Trong quá trình thả neo, do sóng gió to, một thuyền viên của tàu là Nguyễn Minh Hòa, 35 tuổi, quê ở xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã bị ngã, đập người vào lan can làm gãy chân phải.

Nhận được điện chỉ đạo của Sở chỉ huy, tàu CSB 1011 thuộc Hải đội 112 đang làm nhiệm vụ trực cách nơi xảy ra tai nạn 7,5 hải lý liền nhanh chóng tiếp cận trong điều kiện sóng gió cấp 6 để tiến hành sơ cứu, vận chuyển nạn nhân vào bờ, bàn giao cho Cảng vụ Hòn La, Đồn Biên phòng Roòn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, thành phố Đồng Hới.