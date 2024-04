‘Săn’ học bổng cực đơn giản tại Hội thảo du học BE CONFIDENT 2024

(Baonghean.vn) - Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 có chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; diễn ra từ ngày 15/4/2024 đến 15/5.