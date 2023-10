Thắng đậm Hàn Quốc, Futsal Việt Nam thẳng tiến vào Vòng chung kết giải châu Á bằng ngôi nhất bảng

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, thông tin Sông Lam Nghệ An “đổi” hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường lấy ngoại binh Jhon Cley của Công an Hà Nội đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Đây sẽ là một thương vụ mang đến những lợi ích cho cả Sông Lam Nghệ An lẫn đội bóng ngành Công an.