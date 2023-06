Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 23/6

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Trong ngày làm việc thứ 22 của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) với 470/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội.

* Sáng 23/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp, các Hội Doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, trong đó đối tượng chịu tác động trực tiếp nhiều nhất là các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh các quan điểm của tỉnh: Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chính là khó khăn, vướng mắc của tỉnh; Trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các ngành, địa phương phải đề ra được giải pháp để giải quyết theo tinh thần nhanh nhất, kịp thời, trả lời rõ ràng, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm; Không gây cản trở, khó khăn thêm cho doanh nghiệp.

* Ngày 23/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức kỳ họp thứ 14. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp lần này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức, cá nhân.

* Sáng 23/6, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND); Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày, 28 và 29/6. Để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho các thí sinh, nhiều trường học vẫn tổ chức ôn tập cho đến sát ngày thi.

* Ở một diễn biến khác liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2023 - 2024. Kết quả tuyển sinh vào trường tác động khá lớn đến việc tuyển sinh của các trường công lập trên địa bàn.

* Giao huyện Đô Lương xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa: Phương án có tính khả thi cao!

Trước đó, ngày 20/6 UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn phương án thực hiện công trình Bia chứng tích cống Hiệp Hoà. UBND thống nhất báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, giao UBND huyện Đô Lương làm chủ đầu tư xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hoà. Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Huyện Đô Lương là địa phương có công trình đứng chân trên địa bàn. Khi công trình được thực hiện, ngoài việc an ủi vong linh và thân nhân của 98 người đã khuất thì đây sẽ là một điểm đến lịch sử tâm linh và du lịch của huyện Đô Lương. Trước cuộc họp, tôi cũng suy nghĩ nhiều đến việc giao cho đơn vị nào để có thể thuận lợi trong kêu gọi huy động vốn xã hội hóa để cùng với ngân sách thực hiện; bên cạnh đó, nghĩ về việc bảo quản, phát huy giá trị sau này. Qua cân nhắc thì thấy giao cho huyện Đô Lương làm chủ đầu tư là phù hợp, là lựa chọn tối ưu”.