Kinh tế Tiểu thương Nghệ An tất bật dọn hàng đóng cửa chợ Sáng 25/8, khi mưa to, gió lớn bắt đầu quần thảo, hàng loạt chợ dân sinh ở Nghệ An đồng loạt tạm dừng hoạt động để ứng phó bão số 5. Bà con tiểu thương tất bật thu dọn, chằng chống; chính quyền, ban quản lý chợ khẩn trương quán triệt, kiểm tra, phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Tiểu thương tất bật dọn dẹp, đóng cửa chợ

Đến 8h30, chợ Vinh đã hoàn tất công tác đóng cửa chợ, tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: T.P

Sáng 25/8, ở nhiều khu chợ dân sinh trên địa bàn, không khí khẩn trương bao trùm. Ngay sau khi UBND phường Thành Vinh ban hành công văn yêu cầu tạm đóng cửa các chợ, Ban quản lý (BQL) chợ Vinh lập tức thông tin tới bà con tiểu thương.

Từng các quầy hàng nhanh chóng được thu dọn, hàng hóa được kê cao, bọc kín, nhiều tiểu thương tất bật chằng néo, gia cố cửa ra vào. Hệ thống điện trong chợ cũng được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng nhằm ngăn ngừa nguy cơ chập cháy trong mưa bão.

Các quầy ốt đã dọn dẹp, chấp hành việc tạm ngừng kinh doanh. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: “Ngay khi nhận được chỉ đạo, chúng tôi đã nhanh chóng thông tin tới từng tiểu thương, yêu cầu di dời hàng hóa, tuân thủ việc tạm nghỉ kinh doanh. BQL chợ cùng lực lượng chức năng cũng phối hợp kiểm tra an toàn, cắt cử lực lượng trực phòng chống bão. Bà con tiểu thương rất đồng thuận, chấp hành nghiêm túc”.

Chỉ trong vòng nửa giờ, đến 8h30, toàn bộ các quầy hàng tại chợ Vinh đã được đóng cửa gọn gàng. Những dãy hàng vốn nhộn nhịp người mua bán giờ yên ắng, nhường chỗ cho sự chuẩn bị nghiêm ngặt trước giông bão.

Không chỉ chợ Vinh, tại chợ Hưng Dũng – một trong những chợ sầm uất của phường Trường Vinh, sáng cùng ngày cũng diễn ra cảnh tương tự. Từ tờ mờ sáng, bà con tiểu thương đã tất bật thu dọn hàng hóa, buộc chặt cửa quầy ốt, gia cố cửa ngõ chợ để tránh gió lốc.

Tiểu thương chợ Hưng Dũng thu dọn hàng hoá. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán thịt lợn tại đây, chia sẻ: “Hôm qua, người dân đã mua nhiều thực phẩm tích trữ nên hôm nay chẳng mấy ai đi chợ. Lại nghe công điện thông báo chợ sẽ tạm nghỉ, tôi chủ động thu dọn từ sớm. An toàn vẫn là trên hết, của cải có thể bảo toàn, còn mạng sống thì không thể coi thường”.

Chính quyền, ban quản lý chợ quyết liệt đảm bảo an toàn

Việc đóng cửa chợ, tạm thời ngừng kinh doanh là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tiểu thương khi bão đổ bộ. Ảnh: T.P

Để ứng phó với bão số 5, chính quyền các địa phương đã chủ động vào cuộc từ rất sớm. Từ chiều 24/8, UBND phường Trường Vinh đã ban hành công điện yêu cầu tạm dừng hoạt động toàn bộ chợ trên địa bàn. Công điện được gửi trực tiếp đến BQL chợ, tiểu thương và cả các lực lượng chức năng phối hợp.

Ông Nguyễn Sơn Tùng – Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Trường Vinh, cho biết: “Ngay sau khi có công điện, chúng tôi quán triệt tới từng BQL chợ, tiểu thương. Đến sáng 25/8, toàn bộ các chợ đều đã hoàn tất việc đóng cửa, ngừng kinh doanh. Cùng với đó, công tác kiểm tra hệ thống điện, chống cháy nổ, gia cố cửa hàng đều được thực hiện nghiêm túc”.

Ban quản lý các chợ kiểm tra, rà soát lại hệ thống thoát nước, tránh ngập úng. Ảnh: T.P

Công tác phòng chống bão tại các chợ không chỉ dừng lại ở việc đóng cửa. Lực lượng BQL chợ cùng công an, dân phòng còn tổ chức tuần tra, giám sát, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống khẩn cấp. Nhiều điểm chằng chống mái che, biển hiệu được gia cố, tránh nguy cơ rơi đổ, gây mất an toàn.

Không chỉ bà con tiểu thương chủ động thu dọn, lực lượng Ban quản lý chợ Hưng Dũng cũng căng mình giữa mưa gió để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ông Nguyễn Khắc Thành, đại diện BQL chợ Hưng Dũng cho biết: “Chúng tôi xác định, trong lúc thiên tai thì không để bà con tự xoay xở. BQL chợ phải trực tiếp xuống từng quầy, vận động, hỗ trợ bà con, quyết liệt đóng cửa toàn bộ chợ để tránh rủi ro. Dù vất vả nhưng bà con hợp tác rất tốt, ai cũng hiểu rằng an toàn tính mạng và tài sản phải được đặt lên hàng đầu”.

Nhiều chợ, tiểu thương nắm tình hình chậm nên hiện đang cấp tập thu dọn để đóng cửa trước khi bão đổ bộ. Ảnh: T.P

Trước diễn biến phức tạp của bão, chính quyền các phường, xã cũng tăng cường tuyên truyền tới từng tiểu thương, hộ dân quanh khu vực chợ. Loa phát thanh liên tục nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm các quy định, hạn chế ra đường khi mưa gió lớn.

Thực tế cho thấy, trước khi bão đổ bộ, người dân đã đổ xô đi mua sắm, tích trữ nhu yếu phẩm. Nhưng đến sáng 25/8, khi gió mưa tăng cường, đường phố thưa vắng, không còn cảnh chen chúc mua bán. Bà con tiểu thương, thay vì cố gắng bám chợ, đều nghiêm túc đóng cửa, ưu tiên sự an toàn cho bản thân và gia đình.