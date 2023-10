Tọa đàm 'Giao thoa Giáo dục mầm non Nhật Bản - Việt Nam' tại Trường mầm non Hưng Phúc

(Baonghean.vn) - Ngày 14/10, tại Trường mầm non Hưng Phúc đã tổ chức chương trình tọa đàm "Giao thoa Giáo dục mầm non Nhật Bản - Việt Nam" và tập huấn giáo viên - Workshop thực hành chủ đề "Ehon và Trò chơi vận động cho trẻ mầm non".

Sự kiện nhận được sự quan tâm và đăng ký của 16 trường mầm non với hơn 70 cán bộ và giáo viên của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham dự.

Chương trình Tọa đàm "Giao thoa Giáo dục mầm non Nhật Bản - Việt Nam" và Tập huấn giáo viên - Workshop thực hành chủ đề "Ehon và Trò chơi vận động cho trẻ mầm non", được thiết kế và tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Văn hóa Nhi đồng Nhật Việt (Nón lá PiPi), Trường Mầm non Hưng Phúc và đơn vị đồng hành Sanan Kids, nằm trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam.

Các đại biểu tham dự giới thiệu về những nét đặc trưng của giáo dục mầm non Nhật Bản. Ảnh: Mỹ Hà

Viện Nghiên cứu Văn hoá Nhi đồng Nhật Việt (Nón lá PiPi) được sáng lập bởi Ms.Koga Masako, chuyên gia giáo dục người Nhật Bản. Với 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy mầm non và giáo dục trẻ đặc biệt, Ms. Koga Masako mong muốn thông qua PiPi mang đến cho trẻ em Việt Nam những tinh hoa trong giáo dục Nhật Bản.

Trong đó có văn hóa đọc Ehon (một loại sách kết hợp các yếu tố màu sắc, tranh vẽ và câu từ đơn giản được xây dựng từ một cốt truyện dễ hiểu giúp bé có thể nhận biết và học hỏi nhiều điều từ thế giới xung quanh - PV), những trò chơi bằng ngón tay, vận động theo nhịp điệu... và các chương trình hướng tới giáo dục trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm hồn và tri thức.

Trong các hoạt động tại Việt Nam, PiPi cũng chú trọng yếu tố kế thừa và phát triển màu sắc văn hoá Việt, nhằm kết nối và góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam với tinh thần, bản sắc riêng.

Bà Hoàng Thị Vinh - người sáng lập Trường mầm non Hưng Phúc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Trong chương trình tọa đàm "Giao thoa Giáo dục mầm non Nhật Bản - Việt Nam" và Tập huấn - Workshop thực hành "Ehon và Trò chơi vận động cho trẻ mầm non" tại Trường Mầm non Hưng Phúc, Diễn giả Koga Masako từ Viện nghiên cứu nhi đồng Nhật Việt (Nón lá PiPi), cố vấn giáo dục mầm non Nhật Bản và diễn giả Lê Tuấn - Giám đốc điều hành Sanan Kids đã hướng dẫn cho các giáo viên của trường tiếp cận cách triển khai các trò chơi từ Ehon.

Diễn giả Koga Masako từ Viện nghiên cứu nhi đồng Nhật Việt (Nón lá PiPi) giới thiệu về việc tổ chức các trò chơi vận động. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, tập huấn cách tổ chức trò chơi vận động, vận động theo nhịp - nền tảng cho sự phát triển não bộ và giới thiệu nét độc đáo trong giảng dạy mầm non Nhật Bản.

Thông qua chương trình nhằm giúp giáo viên tự tin sáng tạo ra các hoạt động mới phong phú mà vẫn tái hiện được nét văn hóa nhi đồng Việt Nam. Đây là cơ hội để các cô giáo mầm non của Nghệ An nói riêng và các cô giáo khắp các tỉnh thành Việt Nam được trải nghiệm sự giao thoa giữa 2 nền giáo dục Nhật Bản - Việt Nam.

Chương trình còn mong muốn truyền cảm hứng giúp các cô giáo mầm non có thêm động lực và sự đổi mới để ngày càng làm tốt hơn nữa vai trò người dẫn đường, giáo dục trẻ trở thành thế hệ kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn và đóng góp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia Nhật Bản và Việt Nam.

Các giáo viên tham gia chương trình tập huấn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Mỹ Hà