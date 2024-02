Tội gian lận bảo hiểm y tế có bao nhiêu khung hình phạt?

(Baonghean.vn) - Sáng 6/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.