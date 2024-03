Tổng thống Putin: Nhân dân Nga quyết định vận mệnh đất nước

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Ria Novosti

Ria Novosti ngày 14/3 cho biết, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia "Kênh 1", Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra lời kêu gọi người dân Nga đi bỏ phiếu, nhấn mạnh rằng, kết quả của cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

"Các công dân Nga thân mến! Ngày mai, 15/3, các điểm bỏ phiếu sẽ mở trên khắp cả nước. Cuộc bỏ phiếu Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày. Đây là cuộc bỏ phiếu lần thứ 8 ở Nga. Điều này cho thấy quyền bất khả xâm phạm của một trong những nguyên tắc cơ bản của một nhà nước dân chủ, đó là tính thường xuyên của các cuộc bầu cử", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Nga gọi cuộc bầu cử là một sự kiện rất quan trọng, bởi kết quả của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của đất nước trong những năm tới.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nguồn lực duy nhất của đất nước chúng ta là người dân. Điều khoản pháp lý quan trọng này đã được ghi trong Hiến pháp. Chỉ có thể là các bạn, những công dân Nga, mới quyết định số phận của Tổ quốc".

Tổng thống Putin cho rằng, Nga có quan điểm riêng về tương lai, và đường hướng thực hiện các kế hoạch tiếp theo. Điều quan trọng là không đi "chệch hướng" khỏi con đường này và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ông Putin nhấn mạnh đi bỏ phiếu là việc quan trọng, và mỗi lá phiếu sẽ "chứng minh rằng chúng ta biết cách cùng nhau bảo vệ tự do, chủ quyền và an ninh của nước Nga, bảo vệ các giá trị truyền thống, lịch sử và văn hoá của chúng ta". Do đó, theo Tổng thống Putin, việc tham gia cuộc bầu cử là biểu hiện của lòng yêu nước./.