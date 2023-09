Top 5 hãng xe có độ an toàn cao nhất thế giới, tất cả đều có ở Việt Nam

Bên cạnh những bước tiến trong thiết kế kiểu dáng và sự phát triển công nghệ, các nhà sản xuất xe hơi còn ngày càng tăng cường độ an toàn cho các mẫu xe ôtô. Trong danh sách các hãng xe an toàn nhất thế giới dựa trên dữ liệu NHTSA và IIHS, những cái tên top đầu đều có sản phẩm tại Việt Nam.

Mặc dù có sản phẩm tại thị trường Việt song dòng xe Genesis chưa thực sự phổ biến. Ảnh: Genesis

Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), Viện nghiên cứu an toàn giao thông quốc gia Mỹ IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) là 2 trong số 3 tổ chức đánh giá độ an toàn uy tín nhất về xe hơi hiện nay.

Genesis

Theo dữ liệu từ 2 tổ chức này, Genesis là dòng xe được đánh giá cao nhất. Ngoài ra, Genesis cũng được xếp hạng an toàn nhất thế giới từ Euro NCAP. Toàn bộ dòng sản phẩm của Genesis đều nhận được xếp hạng an toàn 5 sao từ chương trình đánh giá châu Âu.

Các mẫu xe như G70, G80, GV70 và GV80 nằm trong số những mẫu xe đạt điểm cao. IIHS cũng trao cho 4 mẫu xe này nhãn “Top Safety Pick+” vì độ an toàn tuyệt vời của chúng. IIHS nổi tiếng trong việc thực hiện các bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt nhất thế giới.

Các hệ thống an toàn nâng cao đáng chú ý của Genesis bao gồm: cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động tiến và lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, camera điểm mù, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ theo dõi làn đường, cảnh báo chệch làn đường, giám sát sự chú ý của người lái xe, camera chiếu hậu, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ thoát hiểm an toàn, cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, đèn pha chiếu xa tự động.

Genesis là cái tên thương hiệu của dòng xe sang trực thuộc tập đoàn Hyundai Motor. Tập đoàn này hiện nay đang có 3 sản phẩm mới nhất đã có mặt tại thị trường Việt Nam chính là G70, G80 và G90.

Mazda

Thương hiệu xe Nhật Bản - Mazda cũng đứng ngay sau Genesis trong danh sách an toàn. Hiệu suất của xe cỡ nhỏ là kết quả hỗn hợp trong thử nghiệm va chạm bên hông mới của IIHS, nhưng mẫu xe Mazda 3 là những chiếc xe duy nhất đạt được đánh giá "tốt" trong số 11 đối thủ.

Mazda 3 - mẫu xe được đánh giá cao về độ an toàn của hãng cũng là một trong những mẫu bán chạy tại Việt Nam. Ảnh: Mazda

Hệ thống an toàn tiên tiến đáng chú ý của Mazda gồm: giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, giám sát sự chú ý của người lái xe, phanh khẩn cấp tự động phía trước, phát hiện người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng dừng và đi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, phanh khẩn cấp tự động lùi.

Volvo

Ở vị trí tiếp theo, Volvo đã nhiều lần giành được điểm số cao nhất từ Euro NCAP, IIHS và cả NHTSA về độ an toàn. Theo iSeeCars, Volvo XC60 không chỉ nằm trong số 33 mẫu SUV an toàn nhất mà còn là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ an toàn thứ hai.

Mẫu xe Volvo XC60. Ảnh: Volvo

Hệ thống an toàn tiên tiến đáng chú ý của Volvo có thể kể đến như: giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía trước với khả năng phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, phanh khẩn cấp tự động phía trước, cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường.

Hyundai

Hầu hết các mẫu xe của hãng đều được đánh giá an toàn gần như hoàn hảo và được trang bị bộ tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ và kiểm soát hành trình thông minh với công nghệ dừng và đi.

Palisade là một trong những mẫu SUV an toàn nhất năm 2023. Ảnh: TC Motor

Tổng cộng có 8 mẫu xe thuộc dòng sản phẩm 2021-2022 của Hyundai đã giành được nhãn IIHS Top Safety Pick và Top Safety Pick+. Theo một nghiên cứu của iSeeCars, Hyundai SantaFe và Palisade là những mẫu SUV an toàn nhất cho năm 2023.

Subaru

Ở vị trí thứ 5, Subaru đã tiến một bước xa hơn bằng cách cung cấp công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight độc đáo, sử dụng sự kết hợp của hệ thống kiểm soát hành trình, giám sát chuyển động giao thông và hỗ trợ làn đường để đảm bảo gói an toàn thuộc hàng tốt nhất thế giới.

Tất cả các công nghệ an toàn mới trên Subaru Outback 2023 chứng minh một cách hoàn hảo lý do tại sao nó là một trong số ít những chiếc xe hạng trung vượt trội trong thử nghiệm va chạm bên hông. Các mẫu xe đạt điểm cao khác bao gồm Crosstrek và Forester, trong khi WRX thường xuyên hiện diện.

Forester là mẫu xe nổi tiếng về độ an toàn, song doanh số bán hàng tại thị trường Việt chưa cao. Ảnh: Subaru

Hệ thống an toàn tiên tiến đáng chú ý của Subaru gồm: giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động phía trước, giám sát sự chú ý của người lái xe, phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động lùi, hỗ trợ lái lảng tránh, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tập trung làn đường.