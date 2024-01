Trên đường đưa vợ đi viện, đại úy công an kịp thời cứu cô gái thoát khỏi 'yêu râu xanh'

Công an huyện Nam Đàn vừa tổ chức biểu dương Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu Công an huyện) trước toàn thể đơn vị vì đã có hành động dũng cảm. Đồng thời có báo cáo Công an tỉnh để có hình thức khen thưởng xứng đáng.

Người nhà nạn nhân viết thư cảm ơn Đại úy Nguyễn Sơn Hà. Ảnh: CSCC

Trước đó, vào tối 5/1, Đại úy Nguyễn Sơn Hà lưu thông trên đường Nguyễn Sỹ Sách (thuộc địa phận xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa, TP. Vinh) để đưa vợ đến bệnh viện kiểm tra do nghi viêm ruột thừa. Tại đây, anh Hà phát hiện có 2 xe máy bị ngã ra đường. Nghi ngờ có việc chẳng lành, anh Hà dừng xe, quan sát nhưng không thấy người.

Anh kể lúc đó nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu nhưng đêm vắng, không gian rộng nên tiếng không rõ. Tiếp đó, anh dùng đèn xe quét xung quanh kiểm tra, phát hiện có bóng người trong khu vực nghĩa trang cách đường chừng 3m. Tiến lại gần, anh Hà phát hiện có người đàn ông đang ngồi đè lên một phụ nữ. Khi đó người đàn ông một tay ghì vào cổ người phụ nữ, và đang cố gắng thực hiện hành vi đồi bại.

Đối tượng N.Đ.Đ. Ảnh: CSCC

Thấy có người đến gần, đối tượng vùng dậy, vừa kéo quần lên vừa chạy lại xe máy trên đường nhằm mục đích bỏ trốn. Trong lúc đuổi theo đối tượng, anh Hà nghe tiếng người phụ nữ hét lên "Bắt hắn lại, hắn định giết, hiếp em".

Khi người đàn ông nhảy được lên xe, Đại úy Hà đuổi kịp. Trong khi hai bên đang giằng co, vật lộn, có một số người dân đi qua nhưng không ai dừng lại hỗ trợ. Chỉ khi Đại úy Hà hô to: "Tôi là công an đang bắt tội phạm hiếp dâm, đề nghị nhân dân hỗ trợ và báo công an xã", người đi đường mới dừng lại.

Sau khi đối tượng vùng vẫy và nhảy xuống ao, cán bộ công an cùng quần chúng nhân dân đã tiến hành khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an xã Hưng Hòa.

Theo thông tin, người phụ nữ may mắn thoát khỏi đối tượng đồi bại tại thời điểm đó, khoảng 22h45’, đang trên đường từ chỗ làm về nhà, chị bị đối tượng tông xe trúng. Khi ngã ra đường, nạn nhân bị gã đàn ông khống chế, kéo vào khu nghĩa trang giở trò đồi bại. Cô gái chống cự quyết liệt liền bị người đàn ông đánh tới tấp vào mặt, bóp cổ dọa giết.

Theo cơ quan công an, nghi phạm bị bắt là N.Đ.Đ (37 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương), đối tượng vừa đi cai nghiện ma túy về.