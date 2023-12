Tương Dương giải quyết việc làm cho 4.200 lao động

Tổng giá trị sản xuất năm 2023 (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 5.750 tỷ đồng, đạt 91,12% NQ HĐND; Tốc độ tăng trưởng năm 2023 đạt 1,34%, (trong đó: nông - lâm - thủy sản tăng 4,55%; công nghiệp - xây dựng giảm 0,2%; thương mại - dịch vụ tăng 5,97%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36,02 triệu đồng, đạt 98,4% NQ HĐND, tăng 5,94% so với cùng kỳ.

Khu du lịch sinh thái rừng săng lẻ. Ảnh: Đình Tuân

Tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm ước đạt gần 1.112 tỷ đồng đồng, tăng 64,1% dự toán tỉnh, tăng 62,3% dự toán HĐND huyện giao, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng 65,0% dự toán tỉnh giao, tăng 26,4% dự toán HĐND huyện giao, bằng 88,3% so với cùng kỳ.

Từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nông dân. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Nhìn chung, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đảm bảo đầy đủ.

Năm 2023, thành lập thêm 3 trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; sáp nhập Trường Mầm non Thị trấn Thạch Giám vào Trường Mầm non Hòa Bình; giảm thêm được 2 điểm lẻ; có 4 trường được đánh giá ngoài công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; Giải quyết việc làm cho 4.200 lao động, đạt 300% KH, 168% NQ HĐND; Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52%, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,03% xuống còn 29,51%.

UBND huyện Tương Dương ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề cho học sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT. Ảnh tư liệu: Đình Tuân

Bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tương Dương trong năm 2023 tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng. Đến nay, số xã đạt 19 tiêu chí gồm 4 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí 6 xã; số xã đạt từ 5-9 tiêu chí 6 xã.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thường xuyên được tăng cường và củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự xã hội luôn được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.