Ukraine thất vọng vì Trung Quốc không tham gia thảo luận về 'công thức hòa bình' của Kiev

(Baonghean.vn) - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak cho biết, Kiev lấy làm tiếc vì Trung Quốc không tham gia thảo luận về “công thức hòa bình” do Tổng thống nước này Vladimir Zelensky đề xuất và thúc đẩy.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak. Ảnh: Ria Novosti

Theo Ria Novosti ngày 15/1, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Yermak muốn "công thức hòa bình" của Tổng thống Volodymyr Zelensky được thảo luận ở phạm vi rộng nhất có thể tại nhiều quốc gia. Do đó, Kiev đã mời Bắc Kinh tham gia thảo luận.

"Thật đáng tiếc, lần trước ở Malta và lần này tại Davos (Thụy Sỹ), cuộc thảo luận về "công thức hòa bình" không có đại diện của Trung Quốc. Chúng tôi đã mời và sẽ tiếp tục mời. Đối với chúng tôi, sự hiện diện của Trung Quốc tại bàn đàm phán là quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ tham gia vì đây là một quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng” - Chánh Văn phòng Andrei Yermak cho biết trong cuộc họp báo ở Davos. Cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên website của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ngày 14/1, một cuộc thảo luận về “công thức hòa bình của Ukraine” đã diễn ra tại Davos (Thụy Sỹ). Trước đó, ông Yermak đã phàn nàn rằng, tại diễn đàn đã có những lời kêu gọi đàm phán ngay lập tức giữa Nga và Ukraine. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với Kiev.

Cũng tại cuộc họp báo ở Davos này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã từ chối nói về kế hoạch của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong năm 2024. Ông cho biết, chỉ Ukraine và các đối tác của họ mới biết kế hoạch cho năm 2024 là gì.

"Công thức hòa bình" do Kiev phát triển và thúc đẩy, yêu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, cung cấp các đảm bảo an ninh châu Âu-Đại Tây Dương và thành lập một tòa án đặc biệt để điều tra "tội ác chiến tranh" do Nga gây ra. “Công thức hòa bình” này của Tổng thống Zelensky được Nga xem là hoàn toàn xa rời thực tế.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần chỉ ra , nếu Kiev muốn tiến hành quá trình đàm phán, thì điều cần thiết không phải là "những cử chỉ trên sân khấu", mà là việc bãi bỏ sắc lệnh cấm đàm phán. Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh, việc giải quyết chỉ có thể thực hiện được, nếu đảm bảo an ninh của Nga được tuân thủ.

Điện Kremlin cũng nhiều lần nhấn mạnh, ưu tiên tuyệt đối của họ vẫn là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt./.