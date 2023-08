Vợ chồng trẻ ở Thanh Chương mất 1 cây vàng sau ngày cưới

(Baonghean.vn) - Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Luân (SN 1990), trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 17/8/2023 Công an xã Thanh Liên, Thanh Chương tiếp nhận đơn trình báo của chị Vi Thị D (SN 2005), trú tại xóm Liên Đồng, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương về nội dung: Lúc 11h cùng ngày, vợ chồng chị D phát hiện số vàng cất trong tủ đựng quần áo tại nhà đã bị mất 2 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 5 chiếc nhẫn, với tổng số lượng 1 cây vàng, trị giá khoảng 53 triệu đồng. Đây là số tài sản được người thân, bạn bè tặng trong đám cưới của vợ chồng chị D.

Đối tượng Nguyễn Văn Luân. Ảnh: Đức Vũ

Sau khi báo cáo cấp trên, Công an xã Thanh Liên chủ trì, phối hợp Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Thanh Chương) tiến hành các biện pháp xác minh, rà soát các đối tượng tình nghi. Đến ngày 19/8/2023, thông qua hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên các trục đường của xã Thanh Liên, kết hợp với sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm vàng nói trên là Nguyễn Văn Luân. Toàn bộ số vàng bị lấy trộm đã được lực lượng Công an thu giữ.

Công an xã Thanh Liên cho biết, Nguyễn Văn Luân là đối tượng nghiện ma túy, đang điều trị bằng thuốc Methadone tại trung tâm y tế xã.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục, điều tra, xử lý vụ việc.