Xuất khẩu thủy sản 'hụt thu' 1,3 tỷ USD, giá tôm cá giảm mạnh; nhiều nông sản tăng giá

(Baonghean.vn) - Xuất khẩu thủy sản 'hụt thu' 1,3 tỷ USD, giá tôm cá giảm mạnh; trong khi đó, nhiều hàng hoá nông sản như lúa gạo, cà phê, hạt tiêu tăng giá.

Xuất khẩu thủy sản vẫn sụt giảm, hụt thu hơn 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tôm và cá tra nguyên liệu tại các vựa nuôi ở khu vực miền Nam cũng giảm mạnh do cung vượt cầu.

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tháng 5 vừa qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta đạt 809,5 triệu USD, tăng 8,9% so với tháng 4/2023 nhưng vẫn giảm mạnh so với mức 1,06 tỷ USD của tháng 5/2022.

Tính đến hết tháng 5/2023, xuất khẩu nhóm hàng này chỉ đạt gần 3,38 tỷ USD, giảm 27,9% - tức hụt thu hơn 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho thấy, các mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm nay. Trong đó, xuất khẩu cá tra chỉ thu về 690 triệu USD, giảm 40,7%; tôm đạt 1,22 tỷ USD, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 5/2023, giá tôm nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm đối với cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng do xuất khẩu chậm, trong khi lượng thu hoạch tăng cao dẫn đến cung vượt cầu.

Cụ thể, tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ lớn 20 con/kg giảm 18.000 đồng/kg so với tháng trước xuống còn 242.000 đồng/kg; cỡ 30 con/kg giảm 13.000 đồng/kg còn 197.000 đồng/kg; cỡ 40 con/kg giảm 5.000 đồng/kg còn 145.000 đồng/kg.

Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 30 con/kg giảm 18.000 đồng/kg so với tháng trước, xuống còn 117.000 đồng/kg; cỡ 40, 60, 70 con/kg giảm 8.000-10.000 đồng/kg còn lần lượt 111.000 đồng/kg, 91.000 đồng/kg, 83.000 đồng/kg; cỡ 100 con/kg giảm 5.500 đồng/kg còn 76.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 5/2023 do nhu cầu thị trường nhập khẩu ở mức thấp. Cùng với xu hướng giảm giá của cá nguyên liệu, giá cá tra giống cũng giảm mạnh. Giống kích cỡ 30 con/kg giảm 10.000-12.000 đồng/kg so với tháng trước, xuống 27.000-28.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-PTNT, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, lạm phát cao tại một số quốc gia phát triển, các chính sách thắt chặt tiền tệ, nhất là ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong ký kết và thực hiện các đơn hàng.

Giá cà phê trong nước tiếp tục ở mức cao

Giá cà phê hôm nay, ngày 13/6 ở thị trường trong nước tiếp tục dao động ở mức cao, hiện giá cà phê ở mức từ 64.400 – 65.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 64.300 – 64.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum tăng 100 đồng/kg, đứng ở mức giá 64.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 64.900 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.000 đồng/kg.

Đối với giá cà phê thế giới, giá cà phê trên hai sàn London và New York đồng loạt tăng.

Giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London (Anh) có một tuần tăng giá kỷ lục. Giá cà phê Robusta đã đạt mốc kỷ lục trong hơn 15 năm qua (đã giảm trừ lạm phát, trượt giá), hiện kỳ hạn giao hàng tháng 07/2023 đạt mức 2.767 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) cũng có một tuần tăng giá thuận lợi, giá cà phê Arabica ở kỳ hạn giao hàng tháng 07/2023 đạt mức 192,05 cent/lb, khối lượng giao dịch rất mạnh.

Theo các chuyên gia, giá cà phê tăng mạnh bởi những lý do chính gồm: khan hiếm nguồn cung Robusta trên toàn cầu. Dự báo, nguồn cung Robusta năm 2023 sẽ giảm khoảng 10 – 15% so với năm 2022. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán gia tăng có thể khiến năng suất cà phê niên vụ 2023 – 2024 của Việt Nam và Indonesia giảm (Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới, Indonesia là một quốc gia xuất khẩu cà phê lớn), điều này khiến giá cà phê thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng và lập đỉnh mới.

Giá gạo tăng 100 đồng/kg

Giá lúa gạo hôm nay 13/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng 100 đồng/kg với gạo, 50 đồng/kg với cám. Thị trường giao dịch ổn định.

Theo đó, nếp AG (khô) có giá trong khoảng 8.000 - 8.400 đồng/kg, Nếp Long An (khô) có giá trong khoảng 8.400 - 8.800 đồng/kg; OM 18 được thương lái thu mua với giá 6.800 đồng/kg; Lúa OM 5451 gía 6.300 - 6.500/kg. Giá lúa IR 50404 trong khoảng 6.200 - 6.400 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 được thương lái thu mua với giá trong khoảng 6.600 - 6.800 đồng/kg. Giá lúa Đài thơm 8 trong khoảng 6.800 - 7.000 đồng/kg. Giá lúa Nhật trong khoảng 7.800 - 8.000 đồng/kg. Lúa Nàng Nhen (khô) có giá là 13.000 đồng/kg; nếp AG (tươi) có giá 6.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm điều chỉnh tăng 100 đồng/kg. Theo đó, giá gạo nguyên liệu dao động quanh mốc 9.600 – 97.00 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; gạo thành phẩm ở mức 10.850 – 11.000 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm duy trì ổn định trong khi giá cám khô điều chỉnh tăng 50 đồng/kg. Theo đó, giá tấm duy trì ổn định ở mức 9.400 – 9.500 đồng/kg; cám khô 7.400 – 7.650 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguồn gạo nguyên liệu hôm nay về ít. Các nhà giao dịch cho biết họ đang đẩy mạnh thu mua gạo từ nông dân để hoàn thành các hợp đồng xuất khẩu gạo trong năm nay.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 498 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo 25% tấm ở mức 478 USD/tấn; gạo Jasmine 578 USD/tấn.

Theo ông Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, từ đầu năm đến nay, công ty đã xuất khẩu hơn 5.000 tấn gạo sang thị trường châu Âu; khoảng 32.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; ngoài ra còn xuất khẩu vào các thị trường như: Trung Đông, Malaysia, Trung Quốc…

Gạo xuất khẩu vào châu Âu là các loại gạo thơm với mức giá cao nhất là 1.250 USD/tấn, thấp nhất là 700 USD/tấn. Tại thị trường Hàn Quốc, giá xuất khẩu cũng đạt tới 595 USD/tấn. Đây là mức giá khá cao trong những năm gần đây.

Trong xu thế tăng trên toàn thế giới về nhu cầu lương thực, những tháng tới hoạt động xuất khẩu của công ty được dự báo vẫn rất sôi động.

Giá tiêu bật tăng mạnh 1.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 13/6 tại thị trường trong nước bật tăng sau nhiều phiên giảm. Hiện giá tiêu trong nước dao động quanh mốc 70.500 – 73.500 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg tại Gia Lai, tăng 1.000 đồng/kg tại Đắk Nông, Đắk Lắk và tăng 1.500 đồng/kg tại khu vực Đông Nam bộ. Hiện giá tiêu tại trong nước dao động quanh mốc 70.500 – 73.500 đồng/kg.

Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay dao động quanh mốc 70.500 – 72.000 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) ngày 13/6 đang được thương lái thu mua ở mức 70.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu duy trì quanh mức 72.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam bộ, giá tiêu hôm nay tăng mạnh 1.500 đồng/kg. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu đang được thương lái thu mua ở mức 73.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Tại Bình Phước giá tiêu ở mức 73.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg; Đồng Nai 72.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước bật tăng trở lại sau nhiều phiên điều chỉnh giảm. Từ đầu năm đến nay, giá tiêu đã tăng mạnh khoảng 26%. Những ngày đầu tháng 6, giá tiêu có xu hướng hạ nhiệt sau đà tăng nóng kéo dài suốt đầu tháng 4 đến tháng cuối tháng 5. Tuy nhiên, giá vẫn neo ở quanh mức 70.000 - 72.000 đồng/kg.

Lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến sau khi nước này mở cửa trở lại sau thời gian dài thực hiện chính sách Zero COVID là một trong những nguyên nhân chính làm cho giá hồ tiêu tăng.

Theo đó, lượng tiêu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nước này trong 5 tháng đầu năm 2023 tăng gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 46.169 tấn, tương đương khoảng 35% tổng lượng tiêu xuất khẩu của cả nước.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.758 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok 6.207 USD/tấn.

Với các quốc gia còn lại, giá tiêu đi ngang. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 3.350 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.500 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 3.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn.