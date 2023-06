Yên Thành chủ động phòng, chống cháy nổ mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Để chủ động phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng, thời gian qua huyện Yên Thành phối hợp Công an huyện triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ... hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ có thể xảy ra.

Địa bàn huyện Yên Thành hiện có hơn 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị mi ni, đây là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do thời tiết đang trong thời điểm nắng nóng cao điểm, kéo dài và các mặt hàng kinh doanh chủ yếu là những loại dễ cháy, dễ bắt lửa như quần áo, vải sợi, vàng mã…

Trong năm 2023, huyện Yên Thành đã xảy ra cháy một ki-ốt bán quần áo bên trong đình chợ Bộng, xã Bảo Thành. Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chữa cháy kịp thời nên đám cháy không lan sang các ki-ốt xung quanh.

Huyện Yên Thành hiện có khá nhiều chợ dân sinh, ngay từ đầu mùa nắng nóng huyện đã chỉ đạo các xã, Ban quản lý chợ, triển khai các giải pháp để phòng chống cháy nổ. Như chợ đầu mối (chợ Hôm) xã Hợp Thành, huyện Yên Thành có quy mô lớn, gần 500 tiểu thương. Chợ cung ứng hàng hóa cho nhiều xã trên địa bàn như các xã Hồng Thành, Phú Thành, Thọ Thành, Nhân Thành, Hoa Thành…

Ông Hoàng Trung Du - Trưởng Ban quản lý chợ Hôm cho biết: Để chủ động các phương án phòng, chống cháy nổ theo phương châm “4 tại chỗ”, Ban quản lý chợ đã thành lập tổ PCCC gồm 5 người, trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết như bình chữa cháy, bình khí và các dụng cụ cầm tay như búa, xà beng, kìm cộng lực... Lực lượng chữa cháy thường xuyên được cơ quan chức năng huấn luyện, đào tạo các nghiệp vụ chữa cháy cơ bản, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Chợ Hôm còn được trang bị trên 30 bình chữa cháy, 8 vòi cứu hỏa bố trí khắp các khu vực chợ. Hệ thống camera theo dõi an ninh phòng, chống cháy nổ, đặc biệt, chủ động nguồn nước, như có bể nước trên 300 m3, cùng hệ thống máy bơm sẵn sàng chữa cháy.

Ông Hoàng Mạnh Linh - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết thêm: Xã đã chỉ đạo Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy. Vào mùa nắng nóng, hàng ngày Ban quản lý chợ và lực lượng công an kiểm tra nhắc nhở bà con tiểu thương cẩn trọng trong việc sử dụng điện, sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn điện để đề phòng sự cố chập điện.

Còn tại chợ Rộc xã Trung Thành có trên 120 tiểu thương kinh doanh, buôn bán với nhiều mặt hàng bày bán tại chợ dễ xảy ra cháy, nổ. Thiếu tá Nguyễn Thạc Vinh - Trưởng Công an xã Trung Thành cho biết: Để đảm bảo công tác PCCC an toàn, hệ thống lưới điện ở chợ đều được bọc “ruột gà”, khu vực chợ được bố trí 16 bình chữa cháy, trước khi tan chợ các tiểu thương đều được yêu cầu ngắt cầu dao, tại chợ cũng chuẩn bị bể chứa nước sẵn sàng hệ thống máy bơm, khi xảy ra sự cố dập lửa.

Theo kế hoạch trong năm 2023, chợ Rộc sẽ được xây dựng mới với nguồn vốn “xã hội hoá” trên 20 tỷ đồng, được đầu tư khang trang với hệ thống phòng chống cháy nổ hiện đại.

Đại diện UBND huyện Yên Thành cho biết: Địa bàn huyện Yên Thành hiện có trên 20 chợ dân sinh, để đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chợ, huyện chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC cho các hộ kinh doanh. Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC.

Các cơ quan chú trọng việc quản lý chặt chẽ các loại hàng hóa dễ xảy ra cháy, nổ; kiểm soát tốt các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt. Kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương bố trí, sắp xếp hàng hóa trong quầy, sạp, ki ốt đúng phạm vi đã được quy định; không để hàng hóa tràn lan, lấn chiếm lối đi; đảm bảo khoảng cách an toàn về PCCC và điều kiện thoát nạn trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ.

Ngoài ra, trước mùa nắng nóng, Công an huyện Yên Thành tiến hành kiểm tra định kỳ công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với 122 cơ sở trên địa bàn huyện, lập 127 biên bản kiểm tra; lập 08 biên bản vi phạm quy định an toàn PCCC, xử phạt 110 triệu đồng; tổ chức 122 cơ sở ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC. Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực điều tra xử lý về cháy, nổ, trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Yên Thành còn tham gia chữa cháy 02 vụ cháy trên địa bàn huyện Yên Thành, hướng dẫn, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tham mưu Chủ tịch UBND xây dựng và thực tập phương án chữa cháy cho 31 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC. Tổ chức 140 buổi tuyên truyền về PCCC tại các cấp trường học, khối xóm với 50.938 người tham gia, đối tượng là học sinh, chủ hộ gia đình, gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động cho 13.240 người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “báo cháy 114” và quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên ứng dụng Zalo.