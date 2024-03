Ăn đồ ngọt có làm bạn nhanh già?

1. Vì sao ăn đường đẩy nhanh quá trình lão hóa da?

Mặc dù lão hóa da là một quá trình sinh lý bình thường nhưng tốc độ mỗi người là khác nhau. Những người lão hóa da chậm trông sẽ trẻ hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi. Có rất nhiều yếu tố cả bên ngoài lẫn bên trong ảnh hưởng đến quá trình lão hóa da ở mọi thời điểm.

Các yếu tố bên ngoài như tia cực tím, tình trạng khô da, sử dụng mỹ phẩm không phù hợp và làm sạch không đúng cách sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Các yếu tố bên trong đề cập đến một số phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong cơ thể chúng ta như "oxy hóa", "gốc tự do" và "đường hóa".

Thực phẩm chứa nhiều đường có liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa da.

Sự tươi trẻ của làn da đến từ sự trẻ trung của tế bào, còn lão hóa chủ yếu là do sự phá hủy cấu trúc và chức năng của tế bào. Các nghiên cứu cho thấy, lượng đường trong máu cao trong thời gian dài sẽ làm tăng tổn thương mạch máu và tạo ra một số lượng lớn các gốc tự do. Khi các gốc tự do xuất hiện, chúng sẽ nhanh chóng tác động lên lipid của màng tế bào, nếu không có đủ chất chống oxy hóa để bảo vệ lipid thì màng tế bào sẽ bị tổn thương do oxy hóa.

Sự lão hóa và chết đi nhanh chóng của các tế bào da biểu hiện ở làn da khô, nếp nhăn, mẩn đỏ và mụn trứng cá. Cần lưu ý rằng các gốc tự do sinh ra do ăn quá nhiều đường thường có thể trực tiếp kích hoạt quá trình chuyển hóa lipid của da, khiến đẩy nhanh quá trình lão hóa da do tổn thương do oxy hóa nên việc bôi các sản phẩm chăm sóc da không có tác dụng.

Ngoài ra quá trình glycation (đường hóa) xảy ra khi đường liên kết với protein trong da, chẳng hạn như collagen và elastin, sau đó làm biến tính các protein này. Kết quả là da mất sự đàn hồi, tăng độ trơ cứng và tạo thành nếp nhăn, chức năng hàng rào bảo vệ da bị tổn thương.

2. Nên ăn bao nhiêu đường một ngày?

Ngoài việc lão hóa da sớm, ăn quá nhiều đồ ngọt còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Ăn quá nhiều đường không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà quan trọng hơn là nó sẽ mang đến nhiều mối nguy hại cho sức khỏe như làm tổn thương răng, gây sâu răng, làm nặng thêm các triệu chứng của bệnh đái tháo đường, bệnh gan… Vì vậy, việc giảm lượng đường mang lại lợi ích rất lớn cho sức khỏe và sắc đẹp.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo lượng đường tiêu thụ hàng ngày của người trưởng thành nên được kiểm soát ở mức khoảng 5% tổng năng lượng, khoảng 25 gram.

Muốn làm chậm quá trình lão hóa của làn da, cần kiểm soát lượng đường tiêu thụ và hình thành thói quen sinh hoạt tốt.

Kẹo, sô cô la, món tráng miệng, kem, bánh quy, đồ uống... là những thực phẩm nhiều đường phổ biến nhất, nếu có thể kiểm soát được thì hãy cố gắng hạn chế ăn, đặc biệt là vào ban đêm.

Ngoài bánh kẹo và món tráng miệng, thực tế còn có rất nhiều loại "đồ ngọt" tốt cho sức khỏe để bạn lựa chọn. Ví dụ như các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp như chuối, lựu, táo, mận, bưởi, lê… Dù không nên ăn quá nhiều nhưng trái cây cũng có thể dùng để thay thế. Khi muốn uống đồ uống có ga hoặc các loại nước ngọt khác, bạn có thể pha một cốc nước chanh, cam… hương vị không kém gì mà còn tốt về mặt dinh dưỡng và sức khỏe.

3. Giải pháp làm chậm lão hóa da

Muốn làm chậm quá trình lão hóa da, ngoài việc kiểm soát lượng đường tiêu thụ, bạn còn phải hình thành thói quen sinh hoạt tốt, tốt nhất nên hình thành thói quen tránh xa thuốc lá, rượu bia, không thức khuya. Các thành phần có hại trong thuốc lá và rượu có thể gây nám da, thức khuya có thể gây rối loạn nội tiết, dẫn đến hàng loạt vấn đề về da như mụn trứng cá. Và cần lưu hình thành thói quen chăm sóc da tốt, bao gồm:

- Chống nắng tốt cho da: Dù nắng có gắt hay không, cũng nên bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời và thoa kem chống nắng phù hợp khi ra ngoài trời. Ngoài ra, nên sử dụng các phương pháp chống nắng vật lý để hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa tia cực tím với da, ví dụ đội mũ chống nắng hoặc ô che nắng là cách tốt.

- Chú ý cấp nước đầy đủ cho cơ thể: Nếu da bị mất nước lâu ngày sẽ nhanh lão hóa hơn, do đó, nên bổ sung đủ độ ẩm cho da. Có thể đắp mặt nạ dưỡng ẩm để cấp nước hoặc có thể sử dụng các sản phẩm chăm sóc da dưỡng ẩm khác.

- Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin: Nên ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin như vitamin A và vitamin C. Vitamin A có thể làm giảm đáng kể sự phân hủy collagen và cũng có thể thúc đẩy sự phát triển của collagen và axit hyaluronic. Vitamin C có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp một lượng lớn collagen bên trong da, từ đó làm chậm quá trình lão hóa của da.