Bắt giữ đối tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 5 tỷ đồng

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Tiến (SN 1965), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” hơn 5 tỷ đồng.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Hồ Hưng



Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, phát hiện thấy các lái xe chở đá, keo, vật liệu xây dựng… thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Kim Tiến đã tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm. Tiến đã tạo cho mình vỏ bọc là giám đốc doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã dịch vụ và tạo thêm một số chiêu trò đánh bóng tên tuổi để dễ bề hoạt động. Để được “bảo kê”, Tiến yêu cầu mỗi chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với mức 10 triệu đồng/phương tiện.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ 30 xe ô tô liên quan. Ảnh: Hồ Hưng



Hành vi của đối tượng Nguyễn Kim Tiến gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng và gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 06/01/2024, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Tiến về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Kim Tiến. Ảnh: Văn Hậu

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của đối tượng, Cơ quan chức năng thu giữ: 07 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 01 thẻ cộng tác viên, 01 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến, 02 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 01 máy ảnh và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Theo ban chuyên án, thời gian qua, hơn 70 chủ phương tiện đóng tiền hàng tháng cho Nguyễn Kim Tiến. Bước đầu xác định tổng số tiền mà Nguyễn Kim Tiến đã trục lợi là hơn 5 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Kim Tiến. Ảnh: Văn Hậu



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Nguyễn Kim Tiến để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng chuyên án.